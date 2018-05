Los fanáticos de Queen están más que emocionados. Y es que este martes se estrenó en YouTube el primer tráiler de Bohemian Rhapsody, la película biográfica que abordará la vida de Freddie Mercury, uno de los músicos más reconocidos del siglo XXI.

El avance de YouTube muestra a Rami Malek, actor de origen egipcio y popular por su personaje de Elliot en la serie Mr. Robot, como el gran Freddy Mercury, líder y vocalista de la banda de rock Queen.

Sin duda, la caraterización de Rami Malek como Freddy Mercury en Bohemian Rhapsody es increíble. Y es que al margen de parecido físico que logró el actor, sus gestos y movimientos característicos impresionaron a los fanáticos de Queen.

Cabe indicar que Bohemian Rhapsody abordará el paso de Freddy Mercury por Queen y sus años de gloria con éxitos como Don't Stop Me Now, Somebody to Love, We will rock you, entre otros populares temas.

Además de Rami Malek, el reparto de Bohemian Rhapsody está integrado por Joseph Mazzello como John Deacon, Ben Hardy como Roger Taylor y Gwilym Lee como Brian May. Asimismo, la cinta se realiza bajo la dirección de Dexter Fletcher, responsable de películas como Kick-Ass y Stardust.



Puedes ver el trailer de Bohemian Rhapsody en la cuenta oficial de YouTube de 20th Century Fox. Al momento, el clip de 1:37 minutos tiene más de 32 mil reproducciones y cientos de comentarios de entusiastas fans de Queen.

Primer tráiler de Bohemian Rhapsody. Video: YouTube / 20th Century Fox

