Zac Efron y la modelo Vanessa Valladares habrían terminado su relación sentimental, según dijo el locutor Kyle Sandilands, quien aseguró que habló con el actor y este le habría confirmado que su ruptura fue recientemente.

Los primeros reportes de su separación se dieron a través de The Daily Telegraph, pero el locutor de “The Kyle and Jackie O Show” precisó que habló con Zac Efron y este le dijo que habían puesto punto final a su romance.

“No es solo The Daily Telegraph. También puedo confirmar después de hablar con él ayer. No es algo tan reciente como ayer, pero sí es reciente. Pero se han ido por caminos separados”, señaló Kyle, esta semana, en su programa de radio “The Kyle and Jackie O Show”.

Asimismo, Kyle precisó que su separación no fue por inconvenientes en la relación, sino simplemente porque no estaba funcionando debido a la ajetreada vida del actor de 33 años.

“No hubo drama, pero sí fue el final... Pasaron mucho tiempo juntos cuando él no estaba trabajando. Almorzaban y vivían en las mansiones en la playa, era una vida fabulosa. Y luego el trabajo vuelve y te devuelve directamente a la realidad, así que es una pena”, precisó el locutor.

Como se recuerda, en septiembre del 2020, el periódico Daily Mail publicó fotografías del actor con una misteriosa mujer. Días después, el mismo diario confirmó la relación cuando captó a Efron con Vanessa Valladares. Ambos fueron vistos en el restaurante “The Farm” en Byron Bay, Australia, tomados de la mano.

De acuerdo con la revista People, el actor conoció a la joven de 25 años mientras ella trabajaba en el Byron Bay General Store & Cafe.

