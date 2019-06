Carlos Zambrano: "No me gusta para nada ese VAR" |VIDEO |FOTOS

Rugió desde el primer minuto y consiguió mantener el peligro lejo del área de Pedro Gallese. El 'León', Carlos Zambrano, tuvo un buen regreso con la selección peruana y no dudó en criticar el VAR (Video arbitraje) que anuló dos goles a la 'Blanquirroja' en su debut en la Copa América ante Venezuela.



"Fue un partido complicado, Nosotros sabíamos que nos iba a costar. Venezuela ha crecido mucho, lamentablemente no pudimos conseguir los tres puntos, pero trabajamos, no fue un partido fácil, después de la expulsión intentamos adelantar las líneas, pero el arquero de ellos es un arquerazo y nos sacó muchas jugadas. Al final lo importante es sumar y hay que pensar en ganarle Bolivia para avanzar", dijo Carlos Zambrano.



El ' León', además se mostró mortificado por la tecnología en el arbitraje. "Hoy solo nos faltó meterla, el arquero sacó todo, y ese VAR que a mí no me gusta para nada, a veces juega a favor y otras en contra. Hoy jugó en contra para nosotros, por que nos anuló un gol dudoso, pero ya está hay que pensar Bolivia este partido ya pasó", aseveró.

