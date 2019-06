Christian Cueva: Este golpe lo dejó conmocionado, pero se negó a abandonar la cancha |VIDEO

Tremendo susto. Christian Cueva , vio estrellas girando a su alrededor y no fue para menos, pues nunca vio venir el brazo del volante venezolano Jefferson Savarino que lo dejó tendido en el piso y con la posibilidad de no seguir el partido con la selección peruana en su debut por la Copa América.



Se jugaban los 30 minutos cuando luego de una ataque Christian Cueva buscó incorporarse nuevamente hasta el centro del campo , pero tropezó con la humanidad y el brazo estirado del mediocampista llanero Jefferson Savarino quien estuvo de espaldas y no advirtió la presencia del volante de la selección peruana.



El doctor de la selección peruana, Julio Segura, llegó hasta el centro del campo para atender a Christian Cueva y reconoció los signos de una conmoción, por lo que le informó que tendría que dejar el juego, en ese momento el jugador se incorporó y refutó al médico la indicación de salir y pedir su cambio. Minutos después ingresaría al campo de juego. Aunque no volvió a tener protagonismo.

Christian Cueva cayó conmocionado tras este golpe con venezolano