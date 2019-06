Copa América 2019 EN VIVO La inauguración del torneo con Karol G desde el estadio Morumbí

Copa América 2019 EN VIVO EN DIRECTO rompen fuegos HOY con la inauguración en el estadio de Morumbí, en Brasil con Karol G y Leo Santana, quienes cantarán 'Vibra continente'. La ceremonia empieza a las 7:10 p.m. (hora peruana). Luego, en el mismo recinto se enfrentarán Brasil vs Bolivia por la Copa América 2019. Puedes seguir todas las incidencias en Trome.pe.



'Vibra continente' es la canción de la Copa América 2019 interpretada por Karol G y Leo Santana. La canción es una mezcla de swing latino con la sensualidad del funky. Además, su letra invoca a la unión del continente, a vibrar y disfrutar juntos, dándole sentido a los movimientos de la pelota y a cada país de América Latina.



El pasado 29 de mayo, Karol G anunció que se encontraba en Brasil, exactamente en el estadio Maracaná, grabando el videoclip oficial del tema, y ahora tendrá la oportunidad de interpretarlo en el estadio Morumbí para la inauguración de la Copa América 2019.



Lamentablemente, durante la inauguración de la Copa América 2019, Brasil no la pasa tan bien: escándalos políticos. Huelga. La denuncia contra Neymar. Torneo de fútbol local, pero se espera que poco a poco vayan conectando, aunque el ambiente festivo está a cargo de los extranjeros.

Sao Paulo, sede de la inauguración de la Copa América 2019, amaneció con dificultades en el transporte. Belo Horizonte -otra anfitriona- y algunas ciudades del gigante sudamericano despertaron con el metro cerrado, como parte de una huelga general en rechazo a una reforma en las pensiones del gobierno de Jair Bolsonaro.



En el Memorial de América Latina de Sao Paulo, unas dos mil personas hacían fila el jueves en busca de sus ingresos para la Copa América 2019.



La mayoría viene de Sudamérica, acompañando a sus equipos. Principalmente gente de Bolivia -que inaugura el torneo- y Perú, aunque también hay brasileños para la Copa América 2019.



"Aquí no hay mucho ambiente de Copa América 2019. Pienso que la selección de Brasil ha perdido importancia entre su gente. Son más afines con sus equipos locales, tal vez por sus pocos logros", comenta Marcelo, un boliviano residente en Sao Paulo.



"Llevo dos horas en la fila. Con la tecnología que existe era para ir más rápido", dice por su parte el brasileño Eliseo, quien vino de Mato Grosso do Sul, a 1.000 km de Sao Paulo, directo del aeropuerto a buscar su entrada. "Brasil tiene bastante táctica, pero Neymar marca la diferencia", dice, extrañando al crack del Paris Saint-Germain.



Bolivianos y peruanos llegan en grupos para la Copa América 2019, vistiendo camisetas de su selección. Algunos tienen entradas para casi todos los juegos.



"Hemos comprado las entradas más baratas, nos toca en las tribunas de arriba, parados (ríe). No he sentido ambiente de Copa aquí en Sao Paulo. Creo que son más hinchas de los equipos locales", explica el peruano Javier.



"Brasil es favorito porque es local, pero creo que Perú le puede hacer pelea", agrega.

