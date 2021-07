Argentina vs Brasil EN VIVO final de Copa América 2021 este sábado 10 de julio en el Estadio Maracaná desde las 19:00 horas. Una nueva edición del superclásico sudamericano tendrá lugar en la definición del título y a continuación te traemos el listado de canales que se encargarán de la transmisión oficial, en un choque que pondrá cara a cara a Lionel Messi y Neymar.

TE PUEDE INTERESAR ¿Qué deben hacer los hinchas de Argentina para conseguir un boleto para la final?

Brasil llegó a la final luego de vencer 1-0 a Perú con gol de Paquetá. El ‘Scratch’ mantiene el invicto a lo largo del torneo y está a un paso de revalidar el título en la anterior edición. De lograrlo, conquistarían la anhelada ‘Décima’.

“Para completar, si ustedes me dicen cómo van a marcar a Neymar, yo les digo cómo haré con Messi (...) Hablar de Messi y Neymar es hablar de excelencia, virtudes técnicas, mentales, físicas y una altísima capacidad creativa”, señaló medio en broma Tité.

Al frente estará la Argentina de Lionel Scaloni, que llega también invicta a esta final de Copa América 2021, luego de vencer en agónica tanda de penales a Colombia, con Emiliano Martínez como gran figura. Esta será una nueva oportunidad de la ‘Albiceleste’ para lograr su título 15 y alcanzar a Uruguay.

“Estamos muy ilusionados, felices, en lo personal me toca jugar una más, lo que más quiero es ganar un título con la Selección, pero más allá de levantar la copa o no, creo que disfruté mucho estos 45 días difíciles sin ver a la familia. Algunos de los chicos fueron papás y no pudieron estar presentes en el día de los nacimientos de sus hijos que es lo más importante de la vida. Todo ese sacrificio, ese esfuerzo por el objetivo y ahora estamos ahí”, dijo Messi en la previa.

TE PUEDE INTERESAR Argentina vs Brasil: ¿A qué hora es y qué canales transmitirán la final de la Copa América 2021?

Sin duda, el duelo aparte entre Lionel Messi y Neymar, estrellas en sus selecciones y quienes compartieron vestuario en Barcelona hace años. Los cracks intentarán conquistar su primer trofeo de Copa América, torneo que se les ha sido esquivo por diferentes motivos.

¿Qué canales transmiten el Argentina vs Brasil en final de Copa América? - Guía TV

A continuación revisa el listado de canales que transmitirán el Argentina vs Brassil en final de Copa América 2021.

Perú: América TV y DirecTV Sports

Colombia: DirecTV Sports, RCN TV y Caracol TV

Argentina: DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports

Brasil: SBT, GUIGO

Bolivia: Bolivisión

Chile: DirecTV Sports, Estadio TNT Sports, Canal 13.

Paraguay: Tigo Sports, SNT y Telefuturo

Venezuela: DirecTV Sports

México: SKY Sports y Fanatiz

Estados Unidos: Telemundo Deportes, Fox Sports, Fox Sports 2, TUDN y UniMás

Argentina vs Brasil : ¿Cuáles son los canales de TV para ver final de Copa América en señal argentina?

Cabe precisar que si vives en Argentina, las señales que emitirán la final de Copa América 2021 son la de DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports.

- Para ver TV Pública EN VIVO podrás sintonizarlo en los canales: 14 (básico - digital - HD), 8 (digital), 1007 (HD), 121 (digital) y 1121 (HD).

- En tanto, para sintonizar la final de Copa América en TyC Sports lo podrás hacer a través de Cablevisión (22 - básico / 101 - HD), TeleCentro (106 - digital / 1016 - HD) y DirecTV (629 - digital / 1629 - HD).

Argentina vs Brasil : ¿Cuáles son los canales de TV para ver final de Copa América en señal brasileña?

Es importante señalar que Brasil es el único país donde DIRECTV SPORTS no tiene espacio para llevar su transmisión. No obstante, si estás en la tierra de la samba y deseas ver el Argentina vs Brasil aquí te contamos los canales a sintonizar: GUIGO, SBT, Watch ESPN Brasil, NOW NET y Claro.

- GUIGO TV Online: App independiente para la transmisión de contenido lineal y VOD en Brasil. Además, puede ver los dispositivos móviles, tabletas, computadoras, Smart TV, Android TV, Amazon Fire TV, XBOX One y TV BOX.

SBT NOW NET: SBT HD (Canal 509) - Claro TV

Watch ESPN Brasil

Argentina vs Brasil : ¿Cuáles son los canales de TV para ver final de Copa América en Perú?

Finalmente, hay que indicar que en Perú la gran final de la Copa América 2021 con Argentina vs Brasil podrá ser visualizada vía América TV (Canal 4) y también por DirecTV Sports.