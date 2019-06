Salió al frente con la garganta hecha flecos. Ricardo Gareca , DT de la selección peruana , reconoció que sostuvo un partido muy parejo con Venezuela y se incomodó por las críticas ante el tardío ingreso de André Carrillo al debut de la Copa América.



"Lo de André Carrillo fue una decisión mía. Venía sin ritmo. Sin nivel de competencia por haber estado lesionado durante dos meses", dijo Ricardo Gareca sobre el tardío ingreso de la culebra que solo jugó 5 minutos.



"No me voy conforme con el resultado, sí me voy conforme con el rendimiento. Creo que en ningún momento nos sometió Venezuela. Dentro de lo disputado que fue el partido creo que merecimos ganar", agregó el estratega de la selección peruana.



Ricardo Gareca dio su punto de vista sobre el Perú vs Venezuela.

"Paolo Guerrero luchó y solo tuvo que definir algunas situaciones. Lo que ha hecho en Inter ha ayudado para lo que es este torneo, donde están los mejores jugadores del continente, no es lo mismo que hace en un club, con este torneo", añadió.



Tabiém saludó el buen retorno de Jefferson Farfán y Carlos Zambrano "Dada la inactividad de Jefferson creo que estuvo bien su entrega y rendimiento. Tuvo un gol y se lo anularon, siempre fueron, con Paolo, delanteros peligrosos. Lo de Zambano ha sido importante después de tanto tiempo volvió y le tocó un delantero muy difícil, la dupla con Luis Abram funcionó bien", sostuvo.



Finalmente, reconoció que Christian Cueva aún se encuentra en evaluación por la conmoción que sufrió durante el primer tiempo. "Tuvo un golpe en la cabeza y todavía seguía mareado, seguro vamos a ver una variante", señaló.