Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, tuvo su primer contacto del 2021 con la con la prensa desde y, desde Argentina, ha dado tranquilidad al hincha de la ‘Blanquirroja’ al confirmar que no piensa abandonar a la selección peruana debido al irregular inicio de las Elimiantirias Qatar 2022.

El técnico confesó que tras el inicio complicado en las eliminatorias pensó en un replanteo. “Reflexioné para ver algunas situaciones, pero esa reflexión no tiene nada que ver con la renuncia, no acostumbro a eso yo. Reflexiono para ver lo que necesita la selección. A veces puede generar algún tipo de duda en ustedes, pero no por nosotros. En ningún momento me pasa por la cabeza abandonar el cargo”, dijo Ricardo Gareca.

“Si la situación no nos lleva a clasificar a un mundial hay que dejar algo armado. Uno tiene la obligación con este equipo y no esquivar los problemas que se puedan presentar, pero bueno en mi cabeza y en la de todo mi cuerpo técnico ronda la posibilidad de que nos podamos recuperarnos. Estoy convencido de eso”, agregó con esperanza.

Ricardo Gareca aclara su continuidad en la selección (Gol Perú)

“Tengo un contrato que cumplir hasta las últimas consecuencias y no se me ha pasado por la cabeza renunciar”, reiteró el entrenador de la selección peruana.

La selección peruana retoma el 25 de marzo el camino hacia el Mundial de Qatar 2022, primero enfrentando a la selección de Bolivia en La Paz y cinco días después tendrá que recibir a la selección de Venezuela en el Estadio Nacional.