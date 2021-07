Ver VTV Uruguay EN VIVO el partido Uruguay vs Colombia ONLINE este sábado 3 de julio se enfrentan en otro de los duelos de cuartos de final de la Copa América 2021. El choque se disputará en el Estadio Mané Garrincha de Brasilia desde las 5.00 p.m. (hora peruana) y Trome te trae todos los pormenores.

Uruguay aseguró su pase a los cuartos de final luego de quedar segundo en el Grupo A, ello en parte gracias a sus triunfos ante Bolivia (2-0) y Paraguay (1-0). El equipo de Óscar Washington Tabárez ahora buscará asegurar su pase a semifinales.

“El rival también juega, pero no creo que un equipo un día pueda presentar una cara y otro día otro. No es tan sencillo el fútbol, es de los futbolistas. Hemos ganado en confianza, pero no al punto de pretender que ya somos un equipo invencible ni nada por el estilo. Va a ser un partido duro”, señaló Tabárez.

Al frente está la Selección Colombiana, que avanzó como el tercero del grupo B de la Copa América. Los ‘cafeteros’ -con Juan Guillermo Cuadrada como gran figura- perdieron 2-1 en un fatídico partido frente a Brasil en la última jornada.

“Es indudable que partiendo del orden podemos llegar al arco rival. Y todos los rivales son diferentes. Uruguay tiene calidad de sus hombres, continuidad de años de conocimiento. Tenemos que redoblar esfuerzos, no fue suficiente lo hecho contra Brasil”, manifestó en la previa Reinaldo Rueda.

A continuación revisa los detalles para ver VTV Uruguay EN VIVO el partido Uruguay vs Colombia por Copa América 2021.

¿A qué hora juegan Uruguay vs Colombia por cuartos de Copa América 2021?

El partido Uruguay vs Colombia se disputará desde las 5:00 p.m. (hora peruana). A continuación te traemos los horarios para no perderte el encuentro.

Ecuador: 5:00 p.m.

Colombia: 5:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Chile: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

Uruguay: 7:00 p.m.

Brasil: 7:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 6:00 p.m.

España: 12:00 p.m.

Francia: 12:00 p.m.

¿Qué canales transmiten el partido Uruguay vs Colombia por cuartos de Copa América? - GUIA TV

Para seguir el partido Uruguay vs Colombia, DirecTV Sports cuenta con los derechos de transmisión en gran parte de los países de Sudamérica. Además, hay diferentes opciones dependiendo de tu país. Por ejemplo, en Uruguay podrá verse en el canal VTV; en Colombia en Caracol TV, TyC Sports para Argentina; Tigo Sports para Bolivia; Fox Sports y Claro para Brasil, TNT Sports para Chile. y Fox Sports, Galavisión y Univisión para Estados Unidos.

¿Cómo ver VTV Uruguay EN VIVO el Uruguay vs Colombia?

Además, VTV Uruguay, canal de televisión por suscripción de dicho país, también transmite la Copa América 2021. Para verlo, puede seguirlo así: