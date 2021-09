El 11 de septiembre del 2001 ocurrió el atentado terrorista más devastador en la historia de Estados Unidos. En horas de la mañana de aquel fatídico martes, dos aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas en New York, dejando un número altísimo de fatalidades y el espíritu norteamericano en su momento más bajo.

El país más poderoso del mundo se detuvo. Sin embargo, el proceso de sanación tenía que iniciar tarde o temprano, y el deporte siempre ha sido un vehículo para elevar la moral de una comunidad. Sin embargo, este empujón de recuperación no vino del beisbol, del básquetbol, ni del fútbol americano, vino de donde menos se esperaba: la lucha libre.

El show del 9/11 de WWE: la previa

En el 2001, al igual que hoy, WWE tenía dos programas: RAW, que se emitía en vivo los lunes, y SmackDown, que se grababa los martes y se transmitía los jueves. Evidentemente fue imposible grabar un programa ese martes y parecía que el show iba a quedar suspendido.

Sin embargo, Vince McMahon, presidente de la compañía de lucha libre, decidió llevar a cabo una edición en vivo de SmackDown desde Texas el día jueves 13 de septiembre, 48 horas después del atentado.

Muchos luchadores, incluyendo a Edge, pensaban que ese era el momento de estar en casa con sus familias. La preocupación golpeaba a los luchadores de manera personal, de hecho, la esposa de Christian, que llegaba de Europa en un vuelo comercial, tuvo que desviarse de su ruta y posponer su llegada a los Estados Unidos. No obstante, McMahon entendió que lo que necesitaba en ese momento los Estados Unidos era, por lo menos, dos horas de entretenimiento y normalidad.

El show del 9/11 de WWE: un emotivo discurso

Los gritos de ¡USA, USA, USA! empezaron apenas se abrieron las puertas de un coliseo que terminó llenándose. Vince McMahon abrió el show con el que sería, según confiesa él mismo, el momento más poderosos de su vida frente a una audiencia.

“Esta noche el Espíritu de Estados Unidos vive aquí ¡en Houston Texas! Los líderes de nuestra nación nos han animado a volver a vivir nuestras vidas de la forma en que lo hacemos normalmente; los líderes de nuestra nación nos han animado a seguir viviendo nuestras vidas al estilo estadounidense”, inició McMahon.

“No se equivoquen sobre el mensaje que esta asamblea pública está enviando al terrorismo esta noche. Ese mensaje es simplemente que no viviremos nuestras vidas con miedo. Los ciudadanos de Houston no tienen miedo. De hecho, los ciudadanos de Texas no tienen miedo. ¡Y por Dios que los ciudadanos de los Estados Unidos no tienen miedo!”, concluyó.

El show del 9/11 de WWE: juntos en hermandad

Pese a que la lucha libre siempre fue muy celosa en esconder la naturaleza de sus historias, el inicio del show vio a todas las superestrellas salir juntas, héroes y villanos por igual. En aquel momento, se desarrollaba el ‘ángulo’ de la invasión, en la que luchadores de las ya extintas WCW y ECW se unían para apoderarse de la WWE (en ese tiempo WWF).

Se podía ver la emoción en los rostros de super estrellas como The Rock, Stone Cold Steve Austin, Kurt Angle, Booker T, Big Show, Trish Stratus, etc.

Tal vez el momento más poderoso del show fue cuando la anunciadora, Lilian García, entonó el himno nacional de Estados Unidos, algo que la también cantante de origen latino había hecho antes y continuó haciendo en el futuro, aunque nunca con tanta emoción como lo hizo aquel 13 de septiembre.

El show del 9/11 de WWE: los testimonios y el desliz de Stephanie McMahon

Entre lucha y lucha, se emitió por televisión el testimonio de varios luchadores que quisieron dedicar algunas palabras a los fallecidos y sus familiares. Entre los que hablaron se encuentran Stone Cold y su entonces esposa Debra, The Rock, JBL, Kurt Angle, Ivory, Edge, The Hurricane, Lance Storm, etc.

“Tenemos que lamentar las pérdidas de las personas que conocíamos, pero tenemos que poner los engranajes en marcha de nuevo. Eso es lo que estamos aquí para hacer esta noche. Lo que pasó el martes pasado fue lo peor que he vivido. Jamás he visto algo así en mi vida, y espero no volver a ver nada como esto, excepto a las personas que hicieron esto… merecen exactamente lo que les espera”, fueron las palabras de Stone Cold Steve Austin, el entonces campeón de WWE.

No pasó desapercibido el desubicado testimonio de Stephanie McMahon, hija de Vince y una de las herederas del emporio luchístico, quien hizo una innecesaria mención a problemas legales que tuvo su familia comparando la recuperación de su familia con la que debería tener Estados Unidos tras el ataque.

“Hace unos años, algunas personas intentaron destruir a mi familia. Atacaron la reputación de mi padre, atacaron la reputación de mi madre y atacaron a la WWF. Intentaron destrozarnos, pero todo lo que hicieron fue fortalecer a mi familia. Y así es exactamente como se siente Estados Unidos en este momento. Porque el martes, América fue atacada. Porque Estados Unidos es una nación unida. Y juntos, nos mantenemos firmes. Estoy increíblemente orgullosa de ser ciudadana estadounidense y defenderé mis derechos y mi libertad”, expresó.

El show del 9/11 de WWE: las luchas

The Hardy Boyz (Jeff y Matt Hardy, con Lita) vencieron a Lance Storm y The Hurricane (con Ivory).

Rob Van Dam venció a Spike Dudley (con Molly Holly).

Chris Jericho venció a Christian.

Campeonato Mundial de Peso Completo WCW: The Rock (c) venció a Shawn Stasiak (con Stacy Keibler).

The APA (Bradshaw y Faarooq) vencieron a X-Factor (Albert y X-Pac).

Booker T venció a Big Show.

Lita venció a Ivory.

Test y The Dudley Boyz (Bubba Ray y D-Von Dudley) vencieron a Scotty 2 Hotty, William Regal y Tajiri (con Torrie Wilson).

Kurt Angle venció a Rhyno.

Datos para añadir de esta cartelera son el gran recibimiento al texano Bradsahw, la celebración de Kurt Angle como ícono norteamericano, las palabras de The Rock al público.

El show del 9/11 de WWE: una lucha de regalo

Cuando terminó la transmisión televisiva del show, se añadió una lucha más a la cartelera, a manera de obsequio a la gente que fue al evento en medio de un ambiente de temor generalizado. Stone Cold Steve Austin se enfrentó a The Rock en lo que fue una revancha del evento estelar del Wrestlemania de aquel año, una lucha que no se ve así nada más.

