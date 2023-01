Juan Manuel ‘El loco’ Vargas vuelve a hacer noticia de manera involuntaria, luego que Tilsa Lozano revela que no se arrepiente de haber tenido un romance con el exjugador de la Fiorentina. “Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué arrepentirse de algo que te hizo lo que eres hoy? Si tú no hubieses pasado, buenas o malas, no serías como hoy, lo fuerte que eres hoy. Siento que eso ha pasado conmigo, yo he vivido miles de injusticias, de gente que me señaló y acusó”, dijo la exVengadora.

El lateral desapareció del fútbol profesional tras su último paso por Universitario de Deportes, donde lució siempre subido de peso. Pero, ¿qué hace ahora Vargas?

TROME | Tilsa Lozano se confiesa sobre el 'Loco' Vargas

Lo último que se supo de él, al menos en medios, fue cuando falleció el elxjugador de Croacia, Sinisa Mihajlovic, con quien llegó a trabajar en el conjunto viola en la temporada 2010/2011.

“R.i.P descansa en paz guerrero gran hombre, gran señor, fuerza familia MIHAJLOVIC”, escribió en Instagram recordando a quien fue su técnico, el mismo que falleció por una leusemia.

FÚTBOL 7

En el 2022, cuatro años después de dejar el fútbol profesional, el ‘Loco’ reapareció en las canchas, pero para jugar la Copa Leyendas de Fútbol 7.

Allí coincidió con exfiguras del cuadro crema como Juan ‘Chiquito’ Flores, ‘Puma’ Carranza, Mauro ‘toro’ Cantoro , entre otros.

Juan Manuel Vargas se reencontró con el gol en Fútbol 7 (@GOLPERU)

El año pasado también, durante una entrevista para el programa ‘La fe de Cuto’ de Trome, Juan Manuel confesó a qué se dedica.

“Todavía no hay nada concreto, pero hay un 90% que pueda salir un proyecto importante, ya que hace muchos años dejé el fútbol. Bueno nunca lo dejé porque sigo jugando. Me llamaron por muchos temas, por conducir un programa de deportes pero nunca me llamó la atención así que traté de no hablar con nadie, incluso tu entrevista fue la primera que hice después de mucho tiempo”, dijo aquella vez.

VEINTE MILLONES DE EUROS

Asimismo, explicó en qué consiste el proyecto y si está o no relacionado al fútbol. “Me llamaron, me buscaron, me mostraron el proyecto y me agradó porque no es un tema así de fútbol, es un tema más de chacota, de conversación. Esperemos que en los próximos días algo se concrete y de ahí será más segura la cosa”, sostuvo, indicando que además está estudiando actualmente.

Vargas no solo jugó en Universitario de Deportes, también lo hizo de gran manera en Colón de Santa Fe (Argentina) y de allí fue transferido al Catania de Italia primero, luego a la Fiorentina, donde se convirtió en una estrella. Del cuadro viola pasó al Génova del mismo país y luego al Real Betis de España.

En su mejor momento su cotización llegó a los 20 millones de euros, según el portal Transfermarkt, en 2010 cuando jugaba en la Fiorentina.

Vargas contó alguna vez que el Real Madrid quería contarlo en sus filas, pero la Fiorentina pidió 26 millones de euros por su pase, lo que echó atrás la negociación. “Zlatan Ibrahimovich costaba 20 millones porque ya estaba mayor. Yo pedí que me transfiriera, pero la Fiore se plantó en que quería 26 millones de euros. Como no se hizo, con mi representante pedimos que me aumenten el sueldo”, indicó.

