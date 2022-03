Perú vs Paraguay EN VIVO se enfrentan por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 este martes 29 de marzo a las 6:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del encuentro estará a cargo de Movistar Deportes y tú podrás seguir el Minuto a minuto a través de Trome.pe

La selección peruana afronta uno de los partidos más importantes de su historia al recibir en el Estadio Nacional a un Paraguay eliminado de toda posibilidad de acceder a la Copa del Mundo Qatar 2022. El triunfo es el único resultado que le asegura a la ‘Blanquirroja’ su pase al repechaje internacional.

Luego de caer con polémica ante Uruguay, la escuadra de Ricardo Gareca deberá recomponerse rápidamente, ya que los 3 puntos en casa harán que Perú sea inalcanzable en la tabla de posiciones por sus perseguidores, Colombia y Chile, quienes esperan un tropiezo de la bicolor.

Perú no podrá contar con André Carrillo, quien se lesionó y podría quedar fuera, incluso, de la repesca. No obstante, la situación es aún más dramática para la selección paraguaya que ha sumado 5 bajas entre lesionados y suspendidos. Entre los ‘guaraníes’ que no estarán destacan Miguel Almirón y Gustavo Gómez.

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay EN VIVO por la última jornada de Eliminatorias en Sudamérica?

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Paraguay: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay EN VIVO por última jornada de Eliminatorias en Estados Unidos?

New Jersey: 18:30 horas

Miami: 18:30 horas

Los Ángeles: 15:30 horas

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022 en México y Centroamérica?

México: 17:30 horas

Panamá: 18:30 horas

Jamaica: 18:30 horas

Costa Rica: 17:30 horas

Honduras: 17:30 horas

Puerto Rico: 19:30 horas

República Dominicana: 19:30 horas

¿A qué hora juegan Perú vs Paraguay EN VIVO en España?

Barcelona: 12:30 horas (miércoles 30 de marzo)

Madrid: 12:30 horas (miércoles 30 de marzo)

¿Dónde ver transmisión del Perú vs Paraguay EN VIVO? - GUÍA TV

El Perú vs. Paraguay a será televisado a través de Movistar Deportes. A continuación, revisa los canales que transmiten las Eliminatorias Qatar 2022.

Perú - Movistar Deportes

Ecuador - ECDF YouTube

Brasil - SporTV 2

Colombia - Caracol TV

Uruguay - VTV

Argentina - TyC Sports, TV Pública

Bolivia - Tigo Sports

Paraguay - Tigo Sports

Chile - TNT Sports, Estadio TNT

Venezuela - TLT

Perú vs Paraguay: alineaciones posibles

Perú: Gallese, Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco, Tapia, Yotún, Peña, Flores, Cueva y Lapadula.

Paraguay: Silva, Rojas, Balbuena, Alderete, Torres, Cubas, Sánchez, Ortiz, Enciso, A, Romero y O. Romero.

Perú vs Paraguay : últimos resultados en Eliminatorias

Eliminatorias 1994: Paraguay 2-1 Perú

Eliminatorias 1994: Perú 2-2 Paraguay

Eliminatorias 1998: Paraguay 2-1 Perú

Eliminatorias 1998: Perú 1-0 Paraguay

Eliminatorias 2002: Perú 2-0 Paraguay

Eliminatorias 2002: Paraguay 5-1 Perú

Eliminatorias 2006: Perú 4-1 Paraguay

Eliminatorias 2006: Paraguay 1-1 Perú

Eliminatorias 2010: Perú 0-0 Paraguay

Eliminatorias 2010: Paraguay 1-0 Perú

Eliminatorias 2014: Perú 2-0 Paraguay

Eliminatorias 2014: Paraguay 1-0 Perú

Eliminatorias 2018: Perú 1-0 Paraguay

Eliminatorias 2018: Paraguay 1-4 Perú

Eliminatorias 2022: Paraguay 2-2 Perú

