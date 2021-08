CLÁSICO ES REGRESAR. Este miércoles por la noche volveremos a gozar con el clásico del fútbol peruano y tendremos el Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la fecha 7 de la Liga1. Alianza Lima viene de ganar a Deportivo Municipal y su delantero Hernán Barcos ya envió un mensaje para lo que se viene, en tanto la ‘U’ vive momentos duros a nivel interno con el despido de trabajadores como Paolo Maldonado, y en la cancha igualó frente a Ayacucho FC.

El Universitario vs Alianza Lima EN VIVO marcará la vuelta del choque de los ‘compadres’ que no se ven las caras desde el 8 de marzo del 2020 cuando, en el Monumental, la ‘U’ se impuso 2-0 con goles de Aldo Corzo de cabeza y Jonathan dos Santos de penal. Tras ese duelo, el entrenador victoriano Pablo Bengoechea dejó el cargo.

Para los hinchas el Universitario vs Alianza Lima EN VIVO será una fiesta, pero en casa ya que aún no se autoriza el regreso de los hinchas a los estadios. El partido se juega en el estadio Nacional este miércoles 18 de agosto. El clásico no se juega en este escenario desde el 2018 cuando empataron 1-1. La ‘U’ lleva tres triunfos seguidos contra Alianza Lima en la estadística.

Universitario de Deportes seguirá concentrado en Campo Mar pensando en el partido contra Alianza Lima. (Foto: Universitario de Deportes)

Alineaciones probables del Universitario vs Alianza Lima EN VIVO clásico de Liga 1

Universitario: Carvallo; Corzo, Alonso, Quina, Cabanillas; Murrugarra, Guarderas, Barreto, Novick; Quintero y Valera

Alianza Lima: Campos; Vílchez, Míguez, Portales; Mora, Ballón, Valenzuela (Benítez), Lagos, Concha; Barcos, Rodríguez

Horarios para ver del Universitario vs Alianza Lima EN VIVO clásico de Liga 1 en Sudamérica

Perú 7:30 p.m.

Colombia 7:30 p.m.

Ecuador 7:30 p.m.

Chile 8:30 p.m.

Paraguay 8:30 p.m.

Venezuela 8:30 p.m.

Bolivia 8:30 p.m.

Uruguay 9:30 p.m.

Argentina 9:30 p.m.

Brasil 9:30 p.m.

¡En la cima! Alianza Lima venció 1 -0 a Deportivo Municipal por la fecha 6 de la fase 2 de Liga 1

Horarios para ver Universitario vs Alianza Lima EN VIVO clásico de Liga 1 en Estados Unidos

Los Ángeles 5:30 p.m.

San Francisco 5:30 p.m.

Texas 7:30 p.m.

Nueva York 8:30 p.m.

Miami 8:30 p.m.

Nueva Jersey 8:30 p.m.

Washington 8:30 p.m.

Hernán Novick es el jugador más importante que tiene el equipo de Ángel Comizzo

Horarios para ver Universitario vs Alianza Lima EN VIVO clásico de Liga 1 en México y Centroamérica

Guatemala 6:30 p.m.

Honduras 6:30 p.m.

México DF 7:30 p.m.

Panamá 7:30 p.m.

Trinidad y Tobago 8:30 p.m.

¿A qué hora ver Universitario vs Alianza Lima EN VIVO en España?

Madrid 2:30 a.m. jueves 19 de agosto

Barcelona 2:30 a.m. jueves 19 de agosto

Valencia 2:30 a.m. jueves 19 de agosto

