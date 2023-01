Universitario se presenta ante su gente en la ‘Noche Crema 2023′, en la cual exhibirá a su plantilla oficial para la temporada 2023 y que tendrá como plato fuerte el amistoso ante Aucas, el vigente campeón del fútbol ecuatoriano. A continuación, te contamos todos los detalles de este amistoso internacional.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Aucas en vivo en la ‘Noche Crema 2023′?

El partido Universitario vs Aucas tendrá lugar este sábado 7 de enero desde las 8 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental de Ate, con capacidad para 80,093 personas. El choque será válido por la edición de este año de la ‘Noche Crema’, la tradicional presentación de los ‘cremas’.

¿A qué hora juegan Universitario vs Aucas en vivo por la ‘Noche Crema 2023′ en Sudamérica?

Perú - 8:00 p.m.

Ecuador - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Venezuela - 9:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

Brasil - 10:00 p.m.

¿A qué hora juegan Universitario vs Aucas en vivo por la ‘Noche Crema 2023′ en México y Estados Unidos?

Estados Unidos (Las Vegas y Los Ángeles) - 5:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Estados Unidos (New York y Washington DC) - 7:00 p.m.

¿A qué hora juegan Universitario vs Aucas en vivo por la ‘Noche Crema 2023′ en Centroamérica?

Honduras - 7:00 p.m.

Costa Rica - 7:00 p.m.

El Salvador - 7:00 p.m.

Nicaragua - 7:00 p.m.

Belice - 7:00 p.m.

Guatemala - 7:00 p.m.

Panamá - 8:00 p.m.

¿A qué hora juegan Universitario vs Aucas en vivo por Mundial Qatar 2022 en Europa?

Inglaterra - 1:00 a.m. (domingo 8 de enero)

Portugal - 1:00 a.m. (domingo 8 de enero)

España - 2:00 a.m. (domingo 8 de enero)

Francia - 2:00 a.m. (domingo 8 de enero)

Alemania - 2:00 a.m. (domingo 8 de enero)

Italia - 2:00 a.m. (domingo 8 de enero)

Holanda - 2:00 a.m. (domingo 8 de enero)

Bélgica - 2:00 a.m. (domingo 8 de enero)

Suiza - 2:00 a.m. (domingo 8 de enero)

¿Qué canales transmiten el partido Universitario vs Aucas en vivo por la ‘Noche Crema 2023′?

El partido Universitario vs Aucas no cuenta -de momento- con una señal definida para su transmisión, ello luego del anuncio de Jean Ferrari de que GolPerú ya no iba a transmitir el cotejo por temas legales contractuales.

Universitario vs Aucas: alineaciones probables

Universitario: Carvallo, Corzo, Di Benedetto, Luján, Cabanillas, Ureña, Calcaterra, Quispe, Urruti, Polo y Herrera.

Carvallo, Corzo, Di Benedetto, Luján, Cabanillas, Ureña, Calcaterra, Quispe, Urruti, Polo y Herrera. Aucas: Hernán Galíndez; Pedro Perlaza, Ricardo Ade, Luis Cangá; Cain Fara, Edison Caicedo, Jhonny Quinones, Carlos Cuero, Víctor Figuera, Francisco Fdriszewski, Roberto Ordóñez.

VIDEO RECOMENDADO

Se trata del primer amistoso oficial donde se conocerán de cerca a los nuevos jales de esta temporada.