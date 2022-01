Uruguay vs Venezuela EN VIVO se enfrentan este martes 1 de febrero por la jornada 16 de Eliminatorias Qatar 2022, en un duelo que tendrá lugar en el Estadio Centenario de Montevideo. Será un duelo trascendental para la ‘Celeste’ en su lucha por un cupo mundialista. A continuación te contamos los pormenores.

La selección de Uruguay visitó en la última jornada a Paraguay, a la cual derrotó por 1-0 en el debut de Diego Alonso en lugar de Óscar Washington Tabárez. Los ‘charrúas’ alcanzaron los 19 puntos, que lo posicionan en el quinto lugar de la tabla de posiciones que otorga el cupo al repechaje.

Al frente llega la renovada Venezuela de José Néstor Pekerman, que sorprendió en su debut con la ‘Vinotinto’ con una goleada de 4-1 sobre Bolivia. Si bien marchan últimos en la tabla, ahora se ubica con 10 unidades.

El combinado de Uruguay volverá a disputar un encuentro en el Estadio Centenario de Montevideo tras casi ocho meses y para ello Diego Alonso prepara su mejor once. Su lista no cuesta con Lucas Torreira y Diego Rossi tras dar positivo a COVID-19, al igual que Vecino por amarillas. No obstante, sí tendrán a Luis Suárez y Edinson Cavani como sus referencias ofensivas.

En tanto, Pekerman podrá contar con todos su plantel y depositará su confianza en la experiencia de Tomás Rincón, Darwin Machis, Yeferson Soteldo, Salomón Rondón, el golero Wilker Fariñez y otros para dar el golpe en Montevideo.

¿A qué hora juegan Uruguay vs Venezuela EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022?

Perú - 18:00 horas

Ecuador - 18:00 horas

Colombia - 18:00 horas

Bolivia - 19:00 horas

Venezuela - 19:00 horas

Brasil - 20:00 horas

Paraguay - 20:00 horas

Uruguay - 20:00 horas

Argentina - 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

¿A qué hora juegan Uruguay vs Venezuela EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022 en Estados Unidos?

New Jersey: 18:00 horas

Miami: 18:00 horas

Los Ángeles: 15:00 horas

¿A qué hora juegan Uruguay vs Venezuela EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022 en México y Centroamérica?

México: 17:00 horas

Panamá: 18:00 horas

Jamaica: 18:00 horas

Costa Rica: 17:00 horas

Honduras: 17:30 horas

Puerto Rico: 19:00 horas

República Dominicana: 19:00 horas

¿A qué hora juegan Uruguay vs Venezuela EN VIVO en España?

Barcelona: 12:00 horas (miércoles 2 de enero)

Madrid: 12:00 horas (miércoles 2 de enero)

¿Dónde ver transmisión del Uruguay vs Venezuela EN VIVO? - GUÍA TV

El Uruguay vs Venezuela podrá ser transmitido vía VTV Plus en tierras uruguayas, mientras que el público venezolano lo podrá seguir a través de TLT La TeleTuya. Conoce los canales que cuentan con los derechos de las Eliminatorias Qatar 2022 a continuación:

Brasil - SporTV 2

Colombia - Caracol TV

Uruguay - VTV

Argentina - TyC Sports, TV Pública

Bolivia - Tigo Sports

Perú - Movistar Plus

Ecuador - ECDF YouTube

Paraguay - Tigo Sports

Chile - TNT Sports, Estadio TNT

Venezuela - TLT

Uruguay vs Venezuela: alineaciones posibles

Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araújo o Damián Suárez, José María Giménez, Diego Godín, Mathías Olivera; Facundo Pellistri, Rodrigo Bentancur, Mauro Arambarri, Federico Valverde; Luis Suárez y Edinson Cavani.

Venezuela: Wilker Fariñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Nahuel Ferraresi, Óscar González; José Martínez, Tomás Rincón; Darwin Machís, Romulo Otero, Yeferson Soteldo y Salomón Rondón.