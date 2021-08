Valencia vs. Getafe chocan por la jornada 1 de LaLiga Santander en el estadio Mestalla. El duelo abrirá la temporada del torneo español y tiene un sabor especial debido a que se verán las caras el pasado del conjunto azulón, José Bordalás, y el presente, José Miguel González “Míchel”, que han vivido diferentes sensaciones durante la pretemporada. Además, el peruano Alessandro Burlamaqui se encuentra en lista de convocados. Sigue el MINUTO A MINUTO.

Por un lado, Bordalás, tal vez el mejor preparador que ha tenido el Getafe en su historia, no ha comenzado con buen pie su etapa en el Valencia. Este mismo jueves, ha pedido más fichajes al club y parece que no está contento con la planificación de su plantilla. “Esta no es la situación ideal, nos gustaría tener los jugadores que acordamos”, dijo en rueda de prensa.

Valencia vs. Getafe: horarios y canales del partido

Perú: 14:00 / DirecTV

México: 14:00 / Sky HD

Colombia: 14:00 / DirecTV

Argentina: 16:00 / DirecTV

Chile: 15:00 / DirecTV

Bolivia: 15:00 / DirecTV

Venezuela: 15:00 / DirecTV

Estados Unidos: 15:00 / ESPN+

España: 21:00 / Movistar Plus

Valencia vs Getafe: ¿Cómo llegan al partido?

En el otro, Míchel ha conseguido mantener la base del Getafe de Bordalás y nombres como valiosos como Djené, Maksimovic, Arambarri, Aleñá o Cucurella, siguen de momento en el club azulón. Además, se ha reforzado bien y jugadores como Sandro, Mitrovic o Vitolo dan un salto de calidad a un equipo que no ha perdido está temporada ninguno de los siete partidos que ha disputado (seis victorias y un empate).

Con estos mimbres, el Getafe espera inaugurar el curso con un buen resultado para comenzar con buen pie. Míchel, tendrá a casi toda su plantilla disponible, salvo Allan Nyom y Darío Póveda, con problemas físicos, y el sancionado David Timor.

El resto de sus jugadores, incluido Vitolo, tocado durante toda la semana, están preparados para el choque ante el Valencia, que esperan que sea duro y complicado como todos los equipos que ha dirigido Bordalás en su carrera.

Mientras, el Valencia, que podrá contar con el apoyo de 15.000 seguidores en las gradas, afronta esta primera jornada tras una pretemporada en la que ya se ha podido apreciar la mano del técnico alicantino en el estilo de juego, pero que ha estado condicionada por las lesiones y la incorporación tardía de los internacionales.

Así, el técnico contará para este duelo con las bajas de Cristiano Piccini, Yunus Musah, Toni Lato, Kangin Lee y Jaume Domenech, mientras que mantiene la duda hasta última hora del meta holandés Jasper Cillessen. En caso de que ninguno de los dos estuvieran en condiciones supondría el debut en Primera bien de Cristian Rivero o del joven meta georgiano Giorgi Mamardashvili.

Por contra, sí que ha podido entrenar bien en esta penúltima sesión el ariete uruguayo Maxi Gómez , que estos últimos días ha seguido un plan específico de enternamiento, y que por tanto apunta a la titularidad.

El medallista olímpico Carlos Soler, que se incorporó esta semana al trabajo con el grupo tras regresar de Tokio, también podría ser de la partida inicial ante los problemas que tiene Bordalás en la línea medular, donde también recupera a Uros Racic, que ha entrenado bien la última semana tras la lesión muscular que sufrió en el primer partido de pretemporada y a Daniel Wass, según apuntó Bordalás en su rueda de prensa.