Es divertido, gracioso, jovial, pero esta vez cambió. Sacó afuera el ‘chalaco’ que le marca su ADN y sin medias tintas, opinó. Abel Lobatón ahora es entrenador que va ‘sembrando’ en el extranjero. El ex jugador de Sport Boys y selección peruana empieza a trabajar en un proyecto internacional, pero antes, se refirió al balompié local. Pónganse las ‘canilleras’, que el ex goleador deja el juego atildado y hace marca asfixiante a los que ‘dañan’ nuestra ‘pelotita’.

Abel, ¿por qué no diriges en Perú?

Soy el único entrenador peruano que ha trabajado en el extranjero dirigiendo fútbol femenino y por trayectoria, la FPF debería llamarme.

¿El puesto ya está cubierto?

Prefieren españoles o argentinos.

No les fue bien.

Salieron con la selección y les metieron 10 y 15 goles. ¿Por qué no dejan que me los metan a mí?

A principio de año, ¿llegaste a conversar con los directivos de Sport Boys?

Sigo esperando que Johan Vásquez me llame.

¿Por qué crees que no lo hizo?

Porque soy frontal y a los dirigentes les gusta que hagan lo que ellos quieren.

Es extraño que no te tengan en cuenta ni para la Reserva

Soy chalaco y la última vez que jugamos una Libertadores, fue cuando yo hacía los goles.

¿Los empresarios le hacen daño al fútbol?

Me parece demasiado inmoral que un representante de jugadores, sea comentarista en un programa deportivo.

¿Otro detalle qué te fastidie?

No sé cómo hay entrenadores que trabajan en la Liga 1 y a la vez, en un programa, comentan del trabajo de sus colegas.

¿Otro defecto de nuestra ‘pelotita’?

Acá arman el equipo y después llaman al técnico.

Tú has estado en Centroamérica, ¿el futbolista gana igual que acá?

Ganan muchísimo menos y además, juegan muy bien.

¿Hay jugadores para traer al Perú?

Hay muy buenos y no los traen, porque los representantes prefieren a muchos que no están en su mejor momento, otros que no están jugando y lo meten a nuestro campeonato.

¿Cuántas veces se perdona la indisciplina?

Creo en las segundas oportunidades, porque todos nos equivocamos, pero no en la tercera, cuarta o quinta.

Tu experiencia con las chicas cómo fue

Dirigí el UCR de Costa Rica y ese cuadro femenino caminó siempre bien

Insisto, ¿por qué allá sí y acá no?

Nadie es profeta en su tierra

¿Qué nuevo proyecto has lanzado?

Estoy a cargo de un torneo internacional en República Dominicana. Es a nivel de menores y participarán clubes de Estados Unidos, Canadá, Perú, Colombia y el país local.

¿Cuándo empieza?

El 25 de noviembre y las categorías participantes son: Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 y se jugará en 3 ciudades: Santo Domingo, Puerto Plata y Santiago.

¿Te quedarás por allá?

Sigo yendo a donde me den oportunidad de mostrar lo que sé, porque en mi país nadie quiere apostar por los nuevos entrenadores que estamos apareciendo.

Un gran abrazo y respeto tu sinceridad

Digo las cosas como son y quizá por ello no me ofrecen ningún equipo.