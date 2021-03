Abel Lobatón es de esos personajes que trascendieron en el fútbol. Hizo ‘paredes’ en la cancha y también con ‘Cupido’. Bailarín, conquistador y con buen floro,el ex jugador de la selección peruana y Sport Boys tuvo en sus brazos a bellas chicas. Una historia que merece ser repasada.

Hace poco Paula Arias, de ‘Son Tentación’, aseguró que se iban a casar...

Dijo la verdad. La conozco años previos a que sea cantante.

¿En serio?

Fue antes de que sea famosa con su grupo de salsa.

¿Qué pasó?

Ella tomó esa decisión y cada uno es responsable de lo que hizo.





¿Con Mónica Cabrejos ibas a llegar al altar?

Estuvimos un tiempo, pero no tuvimos nunca esa intención.

¿Es complicada?

Es muy buena persona y me da felicidad ver cómo ha crecido intelectualmente.

Iba a ser tu segundo matrimonio...

El tercero.

Explica eso...

Me casé con Melissa Klug y con una chica Bárbara Curi.

¿Qué es la fama?

Al principio ayuda, después estorba y al final molesta.

¿De verdad?

Hacemos lo que queremos, nos pagan por eso, pero no podemos gastar el dinero como todos.

Pero te da una mano con las chicas...

Con ellas se cumple que ‘billetera mata galán’.

¿Por qué ‘Murciélago’?

Jugaba en Lawn Tennis y concentrábamos en el ‘María Angola’...

¿Qué sucedió?

Me paraba en la puerta del hotel hasta tarde y el profesor Carlos Daniel Jurado decía que salía de noche como los murciélagos.

Pensé que ibas a bailar y llegabas con tufo al entrenamiento...

Nunca tomaba, recién a los 30 años probé whisky y me gustó.

¿Una con ‘Kukín’ Flores?

Jugábamos en Inti Gas, Edgar Ospina era el técnico y entrenábamos en el ‘Cultural Lima’.

¿Qué siguió?

El profesor le había dicho al presidente del club que no quería a Carlos. Ese día yo lo llevaba a la práctica.

¿Estaba loco?

Iba pensando y yo le decía: ‘Por favor, conversa tranquilo, no hagas escándalo’. Me respondía: ‘Sí Abelito, tienes razón’.

¿Fue así?

Bajó del auto, vio a Ospina y lo rellenó de puñetes.

Envía un mensaje al cielo para Freddy Ternero...

Decirle gracias por haberme permitido ser parte de ese grupo humano del Cienciano que ganó la Sudamericana. Germán Carty no me dio ni una sola oportunidad, porque metía todos los goles.

¿Es cierto que eres políglota?

Me gustaría dominar el inglés y no como lo hablo. Un poquito el francés y me encanta el italiano, que es el idioma más enamorador del mundo.

Un gran abrazo...

Agradecer al Sport Boys que me hizo llegar la nueva camiseta y a los lectores del ‘Trome’ pedirles que se cuiden, que a la pandemia le ganamos todos.