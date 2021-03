Hoy celebran todos los hinchas de Alianza Lima su retorno a la Liga 1 tras el fallo del TAS. La FPF repuso al equipo de La Victoria de inmediato. Pero el camino para este presente, se inició el año pasado por un grupo de abogados, socios, pese a que la tarea no era nada fácil.

Todo comenzó el 3 de diciembre de 2020, el abogado Marco La Jara fue citado por el socio César Torres a su oficina y le plantearon el tema.

“Me propusieron el caso y lo acepté. Fue una reunión de unas tres horas junto con César (Torres), Diego Guerrero, director legal de Alianza Lima. Analicé el caso con todos los documentos que me fue facilitando la parte legal”, cuenta Marco La Jara.

Dos días después, el expediente fue presentado por Alianza Lima ante la Gerencia de Licencias basados en los incumplimientos del club Carlos Stein.

“Tres días después de haber presentado el reclamo (8 de diciembre de 2020) la respuesta de Romina Fernández, la gerente de la Comisión de Licencias, fue que nosotros no teníamos vela en este entierro”, agregó el abogado blanquiazul.

Hombre detrás del éxito de Alianza Lima. El abogado Marco La Jara fue el encargado de elaborar el recurso legal que finalmente logró el objetivo en el TAS.

El temor inicial se confirmaba. En la FPF no le harían caso. Para los abogados de los íntimos, el tema era claro. Aplicar el reglamento al club Carlos Stein significaba que le quiten puntos y eso dejaba al equipo de La Victoria en la profesional.

“Nosotros teníamos competencia, no había duda. El sustento legal era que el club Stein no había cumplido con pagar salarios, impuestos y obligaciones previsional (AFP). No nos querían hacer caso”, acotó el letrado.

Siguieron el procedimiento, los abogados apelaron a la segunda instancia de la FPF.

“Fuimos al Tribunal de Licencias que preside Óscar Picón. Me acuerdo que fue el 15 de diciembre. Una semana después también nos rechazaron. En ese momento la vía nacional se había agotado”, expresó La Jara.

Esta mañana, la @TuFPF y @ClubALoficial definieron la ejecución del laudo del TAS y su participación en la #Liga1Betsson. pic.twitter.com/26JmNyt0m1 — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) March 18, 2021

Para ese entonces, los hinchas y socios vivían un verdadero infierno. Era una pesadilla. Ya Alianza Lima había perdido la categoría en la cancha. Los integrantes del Fondo Blanquiazul desaparecieron, se pusieron a buen recaudo, por las amenazas que habían recibido de su propia hinchada.

Solo quedaba la esperanza de la vía legal, pero ya no era a nivel nacional sino había que recurrir al TAS (El Tribunal Arbitral Del Deporte), en Lausana, Suiza.

Para eso el equipo legal liderado por Diego Guerrero y conformado por Marco La Jara y Julio García en Lima sumó al estudio del español Gorka Villar.

“La segunda semana de enero nos vamos al TAS, pero Kattia Bohorquez tenía que firmar el recurso porque ella tenía los poderes, para ese entonces, ya había una discrepancia con la gente del Fondo y ella”, relata el abogado ‘Tony’ La Jara.

Finalmente, el tema quedó superado y presentan el recurso ante el TAS que les da audiencia el 15 de marzo y que termina con la resolución dándole la razón a los íntimos.

Con todo en contra

El letrado La Jara cuenta que desde un inicio sospecharon que la FPF no les iba a hacer caso y que el expediente iba a terminar en los fueron internacionales. Razón no le faltaba.

“Desde el principio sabíamos que la federación no nos haría caso. Y así fue. Pero seguimos los pasos que dice la ley, el propio reglamento de licencias lo dice, agotado el fuero nacional se recurre al TAS y no la comisión de disciplina de FIFA”, aseguró.

Luego de los resultados ya conocidos con la resolución del TAS el abogado dejó un mensaje categórico sobre los directivos que manejan nuestro fútbol.

“Agustín Lozano, Óscar Chiri y todo el directorio de la FPF se tienen que irse a sus casas. Se tiene que reorganizar el fútbol peruano”, opinó Marco La Jara.

También hizo una reflexión: “Es mentira que los puntos sólo se ganan en la cancha, hay una ley y se tiene que respetar. No es indigno pedir que se cumpla la ley”, afirmó.

Más problemas para la FPF

En abril la FPF tendrá una nueva audiencia ante el TAS. Será el reclamo de varios clubes peruanos por los estatutos de la federación, que desde el punto de vista del abogado, será un nuevo traspié de Agustín Lozano y compañía.

“Los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol son ilegales y será una nueva derrota para Agustín Lozano, Óscar Chiri y todos sus integrantes”, finalizó La Jara.