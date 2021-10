5 de 6

Adolfo Suárez durante su visita al diario El Comercio. 09 de mayo de 1961. Foto: GEC Archivo Histórico

En el palco de honor el ministro de educación, el Dr. Alfonso Villanueva Pinillos le impuso los laureles deportivos en el grado de Gran Cruz, la más alta distinción del deporte nacional. En una de sus entrevistas contó el porqué de su apelativo “mi mamá me iba a buscar al billar y antes de cruzar la calle los amigos gritaban «Ahí viene la vieja», y mi mamá se metía y me agarraba a carterazos y me sacaba corriendo –. Baja la voz y sus ojos agarran nostalgia. Por eso me dicen ‘La Vieja’ y ¡Cuidadito! No por otra cosa”.