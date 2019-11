Adrián Balboa buscó la pelota para patear penal de Alianza Lima, pero se lo dio a Adrián Ugarriza por esta razón [VIDEO]

Un día después de lo ocurrido en Juliaca, donde Alianza Lima falló 2 penales y terminó igualando 0-0 con Binacional por la fecha 15 del Torneo Clausura, Adrián Balboa , delantero 'blanquiazul', habló de lo que pasó en el penal de su compañero Adrián Ugarriza. Mira el video.



"A mí me hacen el penal y yo voy a buscar la pelota. Pero Adrián (Ugarriza) había pateado muy bien en la semana y sin ningún problema se lo di. Confío plenamente en todos mis compañeros. Eso (el penal errado) le puede pasar a cualquiera", reveló Adrián Balboa para las cámaras de GolPerú.

Video: Segundo penal fallado por Alianza Lima

"Son cosas de fútbol. En lo personal me ha pasado y he tenido mala suerte en los partidos. Sinceramente ellos (Felipe Rodríguez y Adrián Ugarriza) no lo demostraron (tristeza). Estábamos felices por traer el punto", añadió.



Sobre jugar en la altura de Juliaca, señaló: "Es complicado el tema. Algunos compañeros estaban con vómitos y otros no durmieron bien. Yo sentí la altura, pero pude dormir bien, no sentí malestar estomacal ni de cabeza".

