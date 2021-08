Adrián Cova, es un joven talento venezolano que ha venido formando su carrera futbolística en España e incluso se dio el lujo de vestir la camiseta de Atlético de Madrid (inferiores). No obstante, hace unas semanas fichó por el filial de Granada cuyo nombre es Recreativo Granada por los próximos tres años.

Trome se comunicó con Adrián Cova para que nos dé detalles sobre este nuevo reto que tiene en su carrera futbolística y nos cuente su historia.

¿Cómo tomas esta experiencia de fichar por Recreativo Granada?

Un gran reto, obviamente y ahora me toca trabajar para seguir creciendo y poco a poco consolidarme en el club.

Cuénteme un poco sobre la formación que has obtenido en España.

Yo desde que llegué a España, realmente lo que me enseñaron es a jugar con la pelota, no tanto lo físico. Realmente el estar aquí entre 9 o 10 años en España aprendí eso. El pasar por las canteras del Atlético de Madrid, Fundación Marcet, Adam, El Ejido, son equipos que me enseñaron a cambiar mi forma de jugar y eso me ha beneficiado mucho.

¿Cómo llegas a España?

Yo con 11 años vine de vacaciones con mis padres y hermano. Un día con mi padre vieron como jugué en el campo y me llamaron para la Liga de Cataluña y tomamos la decisión de arriesgar.

¿Formar parte del Atlético de Madrid (inferiores) cuánto te potenció como jugador?

Llegar al Atlético de Madrid fue un sueño para mí, porque siempre trabajé para eso. Aparte es un club que me siento bastante identificado. Estuve tres años ahí y aprendí mucho. Ahora concentrado en el Granada que sé que va ir bien.

¿Y cómo llegaste al Atlético de Madrid?

Yo de la Academia Marcet salto al ADAM, equipo bastante fuerte de Cataluña. Estuve mis dos años de Cadete ahí y me fue muy bien. Desde el ADAM salto al Atlético de Madrid y ahí juego los tres años de juvenil y después me voy al El Ejido y ahora el Granada.

En inferiores puedes cruzarte con los profesionales en el Atlético de Madrid, ¿alguna anécdota que nos puedas contar?

Eso es lo bueno de estar en las canteras, que puedes ver al primer equipo todos los días, convives con ellos y eso es una ventaja. Realmente me llevé bien con Giménez y Diego Godín, me acogieron dándome consejos y solo los escuchaba.

¿Qué te decían ellos?

Yo subí varias veces con el primer equipo y jugadores como Giménez, Godín me decían ubícate así, busca tu perfil y esos son pequeños detalles que marcan la diferencia.

La Academia Marcet, que a muchos jugadores le sirve como vitrina para ir al Barcelona, ¿En tu caso cuanto te aportó en tu formación?

Fue mi primera experiencia en España. Estuve tres años en la fundación y medio todo. Entrenaba dobles sesiones y realmente aprendí mucho con entrenadores de alto nivel y eso me dio mucho para seguir creciendo.

¿La selección de Venezuela te ha contactado para que juegues en la absoluta?

No, con la absoluta no he recibido ningún llamado, sí con la sub-15 y sub-20. Obviamente yo estoy a la espera y si me llaman a la orden con mi país.

¿Qué anhelas conseguir como futbolista?

Yo quiero llegar cuanto antes a ser profesional. Ese es mi sueño desde pequeño y estoy trabajando poco a poco no quiero apresurarme. Seguiré trabajando para cumplir mi sueño. Yo llego al club como lateral derecho, antes era central y un entrenador del Atlético de Madrid decidió ubicarme como lateral y desde ahí juego en esa posición. Me gusta mucho y poco a poco iré potenciando otras virtudes en esa posición.

¿Sientes que en la actualidad el jugador venezolano está mejor cotizado que antes?

Sí, yo creo que se ve a simple vista que el talento venezolano está evolucionando mucho. Las canteras de los clubes se están dando cuenta y eso es un orgullo.

¿Qué objetivo tienes con Recreativo Granada?

Yo estoy concentrado en Granada y enfocado en lo que pueda aportar en beneficio del club.

¿Cuál ha sido la situación más complicada en tu corta carrera como jugador?

Fue un año cuando no tuve participación y obviamente es parte de la carrera, hay que tener cabeza para afrontar ese tema. Obviamente no desviarte y no dejar de trabajar. Eso si un futbolista no lo tiene, no podrá llegar.

¿Esa situación dónde fue?

Tuve problemas de unas lesiones en el Atlético de Madrid. Fue un año que me acompañaron las lesiones, pero fue aprendizaje y la verdad que yo recuerdo como una experiencia más y si me pasa nuevamente ya sé como afrontarla.

