Adrián Zela explicó por qué tuvo insólita reacción contra Juan Morales que se hizo viral en el mundo [VIDEO]

Adrián Zela y Juan Morales protagonizaron una curiosa acción en el duelo entre Deportivo Municipal y Unión Comercio por la fecha 4 del Torneo de Verano. Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales.



Como se recuerda, Adrián Zela cargó de manera inusual a Juan Morales por varios segundos, desatando miles de comentarios de los usuarios. Para algunos, dicha imagen parecía de lucha libre, mientras que para otros, una retrato romántico.



Tras lo ocurrido, Adrián Zela explicó por qué lo hizo. "Cuando yo caigo, y estoy arrodillado, él me pone el codo en la nuca. Por eso me paro bruscamente, pero felizmente desistí de reaccionar. Eso fue mi forma de contenerme, agarrarlo fuerte y decirle 'tranquilízate'".

Video: Adrián Zela

"En ese momento no me percaté qué parte había agarrado, simplemente lo agarré fuerte para tratar de tranquilizarlo", añadió sobre la prenda que jaló de Juan Morales.



Sobre los memes que salieron sobre el video de Adrián Zela y Juan Morales en el Torneo de Verano, el defensa comentó. "Me pareció graciosa la de Titani (risas)".