Adriano fue uno de los mejores futbolistas del mundo en su momento, durante la década del 2000 brilló tanto en el fútbol europeo como en la selección brasileña, incluso, muchos se atrevieron a nombrarlo como el sucesor de Ronaldo. Sin embargo, ya retirado y con 40 años de edad, la realidad del ‘Emperador’ es totalmente diferente.

La última aparición de Adriano Leite Ribeiro se dio en las últimas horas mediante un video que se viralizó en TikTok. El exjugador del Inter de Milan aparece montado en una moto, en estado de ebriedad y con un semblante que evidencia que el deporte ya no es parte de su vida.

Adriano se retiró en el 2016 y volvió a las favelas donde, en adelante, solo hizo noticia por sus apariciones tomando licor en las calles. De hecho, el mismo futbolista atribuyó su alto consumo de alcohol a la depresión en la que cayó tras la muerte de su padre.

Adriano, de brillar en Europa a ser captado ebrio montado en una moto. Video: TikTok

“Solo yo sé cuánto he sufrido. La muerte de mi padre me dejó con este gran vacío, me sentí muy solo. Después de su muerte todo empeoró, porque me aislé. Amigos que no hicieron nada más que llevarme a fiestas con mujeres y alcohol, sin pensar en nada más”, comentó en el 2018.

En el 2020, se viralizó un video en el que se le volvió a ver tomando en las calles en plena pandemia y recibiendo el apoyo de un amigo para poder caminar.

Veja o vídeo: Adriano Imperador deixa baile funk no Complexo da Penha amparado por um amigo pic.twitter.com/PlRyUdSyvf — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) July 12, 2020

