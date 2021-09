AEW All Out será el evento que marcará el esperado regreso de la superestrella de la lucha libre CM Punk a los rings, después de siete años, en una lucha ante la figura de esta compañía Darby Allin, esta noche en el NOW Arena de Illinois, un suburbio de Chigado, precisamente donde Punk es originario. Para todos los fanáticos duros de la lucha libre que no quieren perderse esta lucha, en esta nota te vamos a contar todo sobre All Out.

Después de su olvidable paso por UFC, CM Punk decidió firmar con AEW Wrestling y este evento All Out 2021 será el escenario perfecto para su regreso a los rings. En esta ocasión enfrentará al pupilo del mítico Sting, Darbin Allin, quien es una de las jóvenes figuras de esta compañía.

CM Punk hizo una aparición en la edición de Rampage realizada hace unas semanas en el United Center, desatando la algarabía de todos los aficionados, que no paraban de corear su nombre.

Por eso para que no te pierdas el regreso de CM Punk te vamos a contar en dónde y cómo ver AEW All Out, este domingo 5 de setiembre.

AEW ALL OUT: HORA Y CANAL

Los derechos de transmisión de All Elite Wrestling para Latinoamérica se encuentran a través del canal de cable Space; sin embargo solo se transmite el programa semanal Dynamite, todos los miércoles en vivo.

Es decir este evento All Out no irá por esta conocida cadena. Tampoco será transmitido por el canal TNT en los Estados Unidos, la única manera de verlo en todo el planeta es a través del servicio de streaming de deportes de combate Fite TV, a un costo de 19.99 dólares. Su horario de transmisión será:

Perú Fite TV 7:00 p.m Argentina Fite TV 9:00 p.m. México Fite TV 7:00 p.m Chile Fite TV 8:00 p.m. Colombia Fite TV 7:00 p.m Uruguay Fite TV 9:00 p.m. Ecuador Fite TV 7:00 p.m Venezuela Fite TV 8:00 p.m. Bolivia Fite TV 8:00 p.m. España Fite Tv 2:00 a.m domingo Estados Unidos Fite TV 7:00 p.m

CARTELERA DE AEW ALL OUT

Pero no solo la presencia de CM Punk ha despertado gran expectativa entre los aficionados, en esta cartelera de All Out también han sido congregados algunas de las figuras más importantes de la lucha libre como Chris Jericho, Kenny Omega, los Lucha Bros y Jon Moxley, entre otros nombres conocidos por los aficionados .

Kenny Omega vs. Christian Cage (Título Mundial de AEW)

Mundial de The Young Bucks vs. The Lucha Bros. en una Steel Cage (Campeonatos en Parejas de AEW )

) Dr. Britt Baker vs. Kris Statlander ( Por el Título Femenino de AEW)

Femenino de AEW) Miro vs. Eddie Kingston ( Por el Título TNT)

CM Punk vs. Darby Allin

Chris Jericho vs. MJF

Jon Moxley vs. Satoshi Kojima

Paul Wight vs. QT Marshall

Casino Battle Royale femenino

The Best Friends /Jurassic Express vs. Hardy Family Office / The Hybrid 2

OTRO GRAN NOMBRE APARECERÁ EN AEW ALL OUT

Diversos reportes de los medios especializados de los Estados Unidos han informado que la gran sorpresa de esta noche en AEW All OUT será la primera aparición de la superestrella de la lucha libre, el excampeón de WWE Daniel Bryan.

Como ven, este AEW All Out promete ser uno de los eventos más grandes de la lucha libre fuera de WWE. Tiene todos los condimentos para convertirse en una velada inolvidable.