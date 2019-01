Alianza Lima vs Barcelona SC: TRIPLETE de Mauricio Affonso con certeros cabezazos en la 'Noche Blanquiazul'

En el Alianza Lima vs Barcelona SC por la 'Noche Blanquiazul', Mauricio Affonso se lució con TRIPLETE: los dos primeros tras cabezazos y el tercero en un rebote en el estadio Matute.



El primer gol de Mauricio Affonso se originó tras una falta cometida a Kevin Quevedo, quien hizo una gran jugada. José Manzaneda fue el encargado de ejecutar el tiro libre calculando que el balón caiga en la cabeza del delantero uruguayo que se encontraba en el área en el Alianza Lima vs Barcelona SC.



Así, en el minuto 15' de segundo tiempo entre Alianza Lima vs Barcelona SC por la 'Noche Blanquiazul', Mauricio Affonso anotó de cabeza.



El segundo gol de Mauricio Affonso fue en el minuto 37 del segundo tiempo tras otro centro bien conectado por el delantero uruguayo en el Alianza Lima vs Barcelona SC por la 'Noche Blanquiazul'.



El último gol de Mauricio Affonso fue luego que el goleador de Alianza Lima se fallara un penal, pero se retractó con esta anotación.



Mauricio Affonso celebró con la hinchada de Alianza Lima que llegó a Matute para alentar a los 'grones' en la 'Noche Blanquiazul'.

Gol de Affonso. (Video: Gol Perú)

Segundo gol de Affonso. (Video: Gol Perú)