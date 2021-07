El trabajo de un representante de fútbol es más difícil de lo que parece, pero también tiene grandes recompensas. Aunque hay quien piensa que se tratan de meros negociadores de contratos, lo cierto es que su misión va más allá, y los representantes de futbolistas son una de las figuras más importantes del deporte rey.

La vida de un futbolista profesional es lo suficientemente complicada como para que ellos mismos no puedan gestionar todos los factores que afectan a su rendimiento. Generalmente, suelen rodearse de sus seres más queridos para crear un entorno favorable que los proteja de la presión. En ese sentido, el representante no solo se preocupa por los contratos que firme el jugador, sino también de tratar de guiarlo para llevar su carrera de la mejor manera posible a todos los sentidos. Así lo deja en claro, Daniel Gutiérrez, representante uruguayo de jugadores como Jonathan Dos Santos, Luis Urruti, Federico Alonso, Alejandro Gonzalez, por citar algunos jugadores en el podcast de Pulso Sports.

“La intermediación y la representación son dos cosas diferentes. La intermediación es la conexión entre el representante y un club, pero no eres representante del jugador. La representación lleva un trabajo mucho más amplio, el estar día a día con el futbolista y es el apoyo constante para el futbolista para ofrecerle los servicios” señala Daniel Gutiérrez a Pulso Sports.

“El intermediado puede tener el curso FIFA. Si hay un futbolista que es representado por otro agente y tú tienes el contacto del club, unes la partes y haces el contacto, eso es intermediación. Si tienes a un jugador desde los 15 o 16 años, lo apoyas incluso económicamente porque eso en ocasiones no lo da el club y cuando llega a primera división lo sigues apoyando y empiezas a hacer contactos con clubes para concretar ventas o préstamos”. manifestó.

Requisitos

“Hoy no existe agentes FIFA hoy hay representantes registrados en cada Federación de cada país, pero hoy en el fútbol no es necesario ser agente FIFA o hacer un curso. Hoy necesitas los contactos para llegar a un club y ofrecer a un jugador y la reputación que te vas ganando con el tiempo de los jugadores que también le fue. La puerta la abre el jugador con sus actuaciones y eso te va prolongando el trabajo con los años, la buena reputación de un empresario se genera llevando buenos jugadores y no un curso o u carnet que eres agente FIFA”, contó Daniel Gutiérrez.

¿Qué liga se le acomoda a un jugador?

“Es fundamentar hacer un análisis de una Liga. No es ofrecer un jugador por ofrecer, cuando me solicitan a un jugador siempre es importante hacer ese análisis y consulto como juega el entrenador y con qué sistema juega y que presupuesto maneja el club para el puesto de ese jugador con esa información se ve que jugador se adapta al sistema y al presupuesto”. señaló.

“Es importante saber cómo es el futbolista, como piensa y como es psicológicamente y va a estar adaptado a determinado países. Hay agentes que hacen el negocio, pero el jugador va y a los dos meses se vienen porque son diferentes culturas. Es importante apuntar todo ese panorama para minimizar el margen de error y se puede hacer el negocio más tranquilo sabiendo que el futbolista puede rendir”, agrega.

“Para mí fue fundamental el hecho de haber sido futbolista, tengo una empresa de edición de videos deportivos y eso ayuda mucho. Yo analizo la parte técnica, táctica, me gusta hablar con los jugadores después de los partidos, decirle lo que vi bien o mal y le doy mi opinión, mi experiencia en el fútbol me da autoridad, no es lo mismo vender a un jugador que vender una casa o un auto, no cualquiera puede ser representante”, comenta.

¿Cómo manejar a un jugador indisciplinado?

“Hoy la figura del coach deportivo es muy importante y uno con la experiencia le puede hablar. Sin embargo, el jugador complicado e indisciplinado difícilmente pueda cambiar, lo puedes mejorar pero que llegue a cambiar al ideal, nunca lo vas a conseguir. Ha pasado con jugadores de nivel clase A que no llegaron a la selección por ese tema, uno le intenta hablar, pero siempre terminaban en el tema que no los dejaba explotar. Tienes que ayudarlos porque hay jugadores que no están preparados para una larga carrera. He visto de todo, jugadores con mucho dinero que después no tenían para comer, es triste. La labor del representante no es solo poner al jugador en un club, sino que cuando estén ahí se necesita que no tiren a la borda lo que han ganado y que tenga un futuro mejor”.

“El entorno es importante, hoy buenos jugadores hay por todos lados, lo que te determina si vas a ser un jugador clase A, B o C es la mentalidad. Para ser un jugador de elite tienes que vivir 20 años en una burbuja. Es significa perderse muchos momentos importantes y dejar de lado los problemas porque si tienes problemas personales, debes ser el mejor porque sino te llueven las críticas. Hay jugadores que se les hace difícil conseguir grandes logros, ante el mínimo fracaso se amilanas y no continúan. No tiene que ver la cultura que tengas o que seas un estudioso o el lenguaje, eso lo define tu interior”, enfatiza.

“El pasaporte comunitario es importante y muchas veces perjudicial. El hecho de no ocupar cupo te abre mucho más el abanico”, esto con referencia a la salida de jugadores uruguayos al fútbol europeo a diferencia del futbolista peruano.

“El mercado peruano tiene un nivel para determinado jugador uruguayo que en otro mercado no lo podría hacer mejor, tenemos equipo en Perú que son importantes como Universitario y Alianza Lima que con la difusión te permite llegar a otros mercados con más exigencia, el futbol peruano se ve en muchos lados y te invita a poder dar el salto a otros lugares”, confiesa.

¿Y cuándo se hacen las renovaciones?

“En cuanto a las renovaciones se espera que el club pueda llamarnos y manifiesta la intención, si no se da se queda como libre. Lo ideal es que el club debe negociar 3 o 4 meses antes que concluya el contrato”, sentenció.

