Reapareció para disparase los pies. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, reconoció su alejamiento de los medios de comunicación argumentado una persecución sobre las denuncias que lo comprometen con diversas investigaciones sobre formar parte de una organización criminal y venta de entradas de la selección peruana aún no esclarecidas.

“Yo respeto tu posición como periodista, pero también debes respetar mi posición. Nunca me corro, toda la vida he sido valiente y he dado la cara, no le tengo miedo a ningún ‘Pituquito’ limeño, ni a nadie”, dijo el titular de la FPF al programa ‘Negrini lo sabe’ de Radio Ovación dejando sentir un marcado sesgo personal.

El periodista Luis Enrique Negrini cuestionó su evasiva a las entrevistas y responder a los temas legales alrededor de la FPF y su persona. “Periodista que quiera entrevistarme tiene que ser más inteligente que yo, tengo la libertad de declarar donde yo considere conveniente, pero todos los medios están confabulados, lo único que puedo decir es que hay intereses de por medio”, se victimizó el directivo.

Agustín Lozano declara para Radio Ovación (VIDEO: Youtube)

Agustín Lozano perdió la paciencia cuando el periodista cuestionó la entregada fuera de plazo de una auditoria: “Los procedimientos legales informaron que tenía que cumplirse con la auditoría financiera, eso siempre lo he dicho en la asamblea y todas las reuniones que se han hecho”, además pidió que se le felicite por pedir esclarecer cuentas sobre los gastos hechos por la FPF.

También intentó desvincularse de la investigación por organización criminal que afrontan varios funcionarios de la FPF. “No sigue en investigación, ya respondía esos temas más de cincuenta veces, yo no voy a caer en el juego y la mala intención sobre opiniones y criterios que dicen. Si el juzgado está viendo algún tema, ya lo resolverán”, señaló en un áspero dialogo