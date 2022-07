El presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, se pronunció por las recientes declaraciones de Ricardo Gareca en una conferencia de prensa, quien agradeció al expresidente de la FPF Edwin Oviedo; pero no dijo nada sobre él. “No puedo decir que no me dolió; pero lamentablemente las cosas se dieron así”, expresó.

Lozano conversó con N Deportes sobre la salida del entrenador argentino de la selección peruana y no negó que se sentó dolido porque no fue mencionado por el popular ‘Tigre’.

“Yo solamente tengo palabras de gratitud y agradecimiento para él (Ricardo Gareca) como para todo su comando técnico. No te puedo negar tampoco, no te puedo decir que no me dolió, pero lamentablemente las cosas se dieron así. Soy un ser humano como cualquiera que le puede doler, pero tampoco para molestarme o amargarme” , indicó.

Lozano también afirmó que no conoce los términos del contrario que se le estaba ofreciendo a Ricardo Gareca y aseguró que ‘la Federación Peruana no filtró la información de una reducción del 40% del salario.

RICARDO GARECA AGRADECIÓ A TODOS MENOS A AGUSTÍN LOZANO

Hace unos días, Ricardo Gareca dio una conferencia y agradeció a toda la gente que los apoyó. ‘El Tigre’ se despidió del Perú mencionando Juan Carlos Oblitas, Edwin Oviedo, su comando técnico, futbolistas, aficionados, etc. Sin embargo, un nombre brilló por su ausencia, Agustín Lozano, presidente de la FPF.

Al ser consultado sobre Agustín Lozano, afirmó que solo los unió un hecho circunstancial. “No tengo absolutamente nada que decir sobre el periodo que me tocó con él al frente”, manifestó.