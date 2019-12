Agustín Lozano le respondió a Pablo Bengoechea luego de las fuertes declaraciones que el técnico de Alianza Lima dio en conferencia de prensa en Juliaca. Esto tras caer goleado 4-1 ante Binacional por la primera final de Liga 1. Mira el video.

LO QUE DIJO PABLO BENGOECHEA

- "Todo muy raro. Hoy no solo fue la terna, justo los árbitros que más se equivocaron en el año contra Alianza Lima, son los que estuvieron en el VAR [Víctor Hugo Carrillo y Diego Haro]. No me sorprende nada de lo que sucedió hoy".

LA RESPUESTA DE AGUSTÍN LOZANO

- "Un buen profesional no busca tantas excusas para justificar un mal resultado. Eso dice muy poco de su calidad profesional"-

- "No es correcto tirarle barro a los árbitros. Mucho más de alguien que no es peruano. Eso no es bueno".

- “Víctor Hugo Carrillo y Diego Haro son nuestros mejores referentes nacional en este momento”.

Palabras de Agustín Lozano