Ajax y la decisiva ventaja deportiva sobre Tottenham en semifinales de la Champions: ¿De qué se trata?

La Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) anunció que pospone todos los partidos de la penúltima jornada de la Eredivisie para evitar que el Ajax juegue el domingo 28 de abril, dos días antes de la semifinal de la Champions League contra el Tottenham, programada para el 30 de abril.



El cambio supone que el Ajax tendrá siete días de descanso antes del encuentro de la Champions League, cuatro más que el Tottenham, que debe jugar el sábado 27 de abril en la Premier League contra el West Ham.



Los nueve partidos de la jornada 33 de la Eredivisie holandesa, planificados en un principio para el domingo 28 de abril, se disputarán en su lugar el miércoles 15 de mayo.



La KNVB reconoció en un comunicado que no todos los clubes están contentos con la decisión, que aún puede ser recurrida, pero añadió que "es imposible satisfacer a todos" y que "todo el fútbol holandés se beneficia" de la presencia del Ajax en las semifinales de Champions League.



El máximo órgano del fútbol neerlandés argumentó que, de no hacerse el cambio, los jugadores del equipo de Ámsterdam habrían tenido sólo dos días de descanso entre el partido de Eredivisie contra el De Graafschap y el de ida de Liga de Campeones contra el Tottenham.

Gol 2 de Ajax (Fuente Fox Sports)

La federación descartó atrasar sólo el Ajax - De Graafschap porque no cumpliría la norma de que todos los encuentros relevantes de las últimas dos jornadas deben disputarse el mismo día y a la misma hora. El Ajax está empatado a puntos con el PSV Eindhoven en la lucha por la Eredivisie, mientras que De Graafschap se está jugando el descenso.



No es la primera vez que la federación holandesa modifica el calendario para favorecer al Ajax en Europa. En la previa de la vuelta contra el Real Madrid, en el Bernabéu, aplazó el encuentro que debía jugar el fin de semana anterior en la Eredivisie para darle cuatro días extra de descanso. El Ajax ganó luego por 1-2 a los blancos y pasó a los cuartos de final.



Por otro lado, la KNVB informó de que no se podrá modificar la fecha de la final de la Copa de Holanda entre el Ajax y el Willem II prevista para el 5 de mayo, tres días antes del partido de vuelta de semifinales contra el Tottenham, programado para el 8 de mayo.



Esto se debe a un acuerdo ya firmado con el municipio de Róterdam, ciudad donde se juega la final, y a que la federación considera que los tres días que hay entre esa final y el partido de Liga de Campeones son suficientes para los jugadores del Ajax.

