Ajax vs Tottenham EN VIVO Partidazo por el pase a la final de Champions League

Ajax vs Tottenham EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Hijos de los Dioses' reciben este miércoles a los 'Spurs' en el Estadio Johan Cruijff Arena de Ámsterdam por semifinales vuelta de Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú (ver más horarios abajo) por las señales de Fox Sports e ESPN para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Ajax vs Tottenham vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Tras el 1-0 de la ida favor de Ajax en condición de visita, el conjunto holandés buscará el pase a la final de Champions League, donde ya espera Liverpool tras eliminar a Barcelona. Ingleses irán por la remontada.

Ajax vs Tottenham: Horarios en el mundo



México / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Venezuela / 3:00 p.m.

Chile / 3:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Brasil / 4:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



Argentina / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Bolivia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Brasil / Esporte Interativo, TNT Go y TNT Brasil

Canadá / DAZN

Chile / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Colombia / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Ecuador / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Francia / RMC Sport

Alemania / Sky Ticket, Sport 1, Sky GO y DAZN

Italia / Sky Sport Football, Sky Sport Uno y Sky Calcio 1

Japón / DAZN

México / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Paraguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Perú / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Portugal / Eleven Sports 1 Portugal

España / Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Estados Unidos / Univisión Deportes y TNT USA

Uruguay / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Venezuela / Fox Sports, ESPN e ESPN 2

Ajax, equipo sensación de Europa, tendrá que defender su ventaja de local y no confiarse para poner su nombre en la final de Champions League. Locales quieren ganar su cuarta 'Orejona'.



Tottenham, por su parte, está obligado de remontar para dejar en carrera a Ajax. Mauricio Pochettino recuperará a una de sus figuras que no estuvo en la ida: Heung-min Son. Pero no podrá contar (otra vez) con Harry Kane (lesión al tobillo).



Ajax viene de golear 4-0 a Willem II con el que conquistó la Copa de Holanda. Mientras que Tottenham de una nueva derrota en Premier League frente a Bournemouth (1-0).

Ajax vs Tottenham: Alineaciones probables



Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, De Ligt, Veltman; De Jong, Schone, Neres, Van de Beek; Ziyech, Tadic.



Tottenham: Lloris; Trippier, Vertonghen, Anderweireld, Rose; Sissoko, Erikse, Dier, Son; Alli, Moura.