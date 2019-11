Escolares peruanos logran coronarse por tercera vez como campeones panamericanos de Ajedrez

¡ORGULLO PERUANO! Una representación de 52 deportistas peruanos, en su mayoría del colegio Saco Oliveros, viajaron hasta Colombia para sacar cara por el Perú en el X Festival Panamericano Escolar de Ajedrez de las Américas 2019.



El evento deportivo se desarrolló del 11 al 18 de noviembre pasado en Medellín y convocó a más de 500 ajedrecistas de todo el continente. Los escolares peruanos sumaron su tercera corona para el equipo, ya que anteriormente lograron el galardón en los panamericanos de 2010 y 2016.

Escolares salen campeones en Ajedrez. Foto: Difusión Escolares salen campeones en Ajedrez. Foto: Difusión

LOS MEDALLISTAS



Azumi Bravo (Sub 13) y Steven Rojas (Sub 15) obtuvieron medallas de oro para la delegación bicolor. Mientras que Fiorella Contreras (Sub 13), Heidy Garcia (Sub 15) y Narayan Hepler (Sub 17) consiguieron la medalla de plata.



Por su parte, Irina Rojas (Sub 7) sumó un nuevo premio a su corta y exitosa carrera. La niña genio del ajedrez ganó la medalla de bronce y con ella su quinta presea internacional.