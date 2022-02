El tropiezo de Alianza Lima ha causado alarma entre los hinchas blanquiazules y el regreso de Jefferson Farfán este domingo ante Sporting Cristal ha hecho que Alan Diez, comentarista de ‘Fútbol como cancha’ desate la polémica sobre el nivel de la ‘Foquita’, frente al aporte de Cristian Benavente en el equipo victoriano.

“Este es una Alianza distinto, que tiene los mismos jugadores, pero no está funcionando bien. Cinco goles en dos partidos, hace cuánto que este equipo no recibe esta cantidad de goles. Para mí, Mario Viera le gana el partido a Carlos Bustos. Alianza Atlético jugó mejor que Alianza Lima y lo tradujo en el resultado”, dijo Alan Diez, comentarista de ‘Fútbol Como Cancha’.

El periodista deportivo ‘se encendió’ cuando su colega, Kevin Pacheco, señaló que el cuadro íntimo carecía de un ‘Cambio de impacto’ directo en el resultado como el que le aportaba Jefferson Farfán. “Hace siete días decíamos eso de Benavente, si hacíamos el podio de Alianza Lima el año pasado ¿Estaba Jefferson Farfán? Farfán estaba en el puesto siete”, dijo.

Nivel de Cristian Benavente es mejor para el periodista (Foto: GEC)

Alan Diez: “Marcos Lliuya es mejor que Farfán, ahorita”

El hombre de prensa reconoció que hoy Alianza Lima adolece de un suplente de las características de la ‘Foquita’, pero hizo una salvedad. “Alianza Lima no tendrá un cambio de impacto, pero tiene a Cristian Benavente, que lo han traído de Europa, entiendo, para que ser titular, no para ser suplente. Hoy Benavente es mejor que Farfán”, apuntó despertando la atención del conductor del programa de RPP, Jesús Arias.

El ‘Tanque’ intentó aclarar el firmado de Alan Diez y le preguntó si sostenía que el ‘Chaval’ era mejor que el ‘10′ de Alianza Lima. “Oye, Marcos Lliuya es mejor que Jefferson Farfán, ahorita. ¿Farfán está jugando? Seamos serios Farfán no juega. Es como que me preguntes ¿quién es mejor Paolo Guerrero o Alex Valera?. ¿Hace cuánto no juega Farfán?”, reclamó.

Alan Diez sobre Alianza Lima: “Armaron mal el equipo”

La crisis de resultados en el cuadro blanquiazul tiene una explicación para el periodista. “Cuántos jugadores tienen en la parte ofensiva, como seis y no tiene laterales. Armaron mal el plantel hay que ser sinceros. Más se preocuparon en asegurar al ‘Zorrito’, (Hernán) Barcos, Aldair (Fuentes), Arley (Rodríguez) y ahora quieren traer a Paolo Guerrero y no tienes laterales, por favor”, criticó a la administración victoriana.

Para finalizar dejó un mensaje al DT victoriano. “Alianza Lima tiene que pensar en un ‘Plan B’ es momento que Carlos Bustos cambie, si ya te leyeron, si saben cómo funciona tu equipo es hora que hagas variantes”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR