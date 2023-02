Mi gente, una semana más con ustedes. Cómo una primera parte no fue suficiente, te traemos la segunda entrega de la picante entrevista que le hicimos a Alberto ‘Mudo’ Rodríguez en ‘La fe de Cuto’ en la que nos cuenta más detalles de ese sueño tan lindo que vivimos en el 2018: la participación de Perú en el mundial Rusia 2018. Totalmente emotiva.

Luego de hacer un repaso por su faceta como jugador en la Liga europea, Alberto Mudo Rodríguez recuerda sus pasos por Alianza Lima, Cristal y Universitario. Además, nos narra anécdotas con Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y habla de las ‘travesuras’ de Jean Deza.

Finalmente, el ‘Mudo’ nos dice que ‘no se ha retirado’ y revela en ‘La fe de Cuto’ a qué se dedica en la actualidad. Finalmente nos cuenta cómo su vida cambió desde que ingresó a una comunidad religiosa. Comenzamos, mi gente, disfruten del programa y ya saben que la fe es lo más lindo de la vida.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA, SOBRINO

El ‘Mudo’ Rodríguez y cómo jugó gratis por Cristal

Me vine a Cristal en un momento en el que necesitaba jugar, que la verdad, me tocó la oportunidad de jugar, en esa época no había presupuesto... al final tuve que jugar seis meses gratis, eso nadie sabe, obviamente tú tienes que tener un sueldo por ley, sacaban dos camisetas y uno tenía que pagarle al club, pero fue muy bueno, yo quería ir al club que me dio la oportunidad de crecer, de irme a Europa, después ya pasé a la U.

Alberto 'Mudo' Rodríguez en Cristal.

El ‘Mudo’ Rodríguez en el Deportivo La Coruña

Yo me fui a La Coruña, la gente de allá comentaba que no había pasado los exámenes médicos, no fue por eso, fue porque no llegaron a un acuerdo, el arreglo estaba, pero cuando ya iba firmar era otro monto, estaba allá ya, hice los exámenes médicos y todo.

El ‘Mudo’ Rodríguez y su primera reunión con Gareca

Justo llegó Gareca y no fui a la Copa América de Chile porque no había firmado, cuando firmo, Gareca dijo no... Gareca se juntó conmigo primero, no me llevó a la Copa América, pero yo lo entendí, al final después me fui a la U.

El ‘Mudo’ Rodríguez en la U

Con Cristal también quería que vaya pero no era la expectativa que uno tenía. La U vino con todo su interés y afecto, no era cualquier jugador, estaban interesados, en esa época estaba Bento y arreglamos y todo, en la U me trataron muy bien, no me puedo quejar, disfruté teniendo de compañero a Juan Manuel Vargas Risco, el mejor, en ese tiempo también estaba John Christian, en ese tiempo no ganábamos mucho, pero nos reíamos, la pasamos bien.

Alberto 'Mudo' Rodríguez en Universitario, en el año 2017, junto a Juan Manuel 'Loco' Vargas.

El ‘Mudo’ Rodríguez y sus anécdotas con el Loco Vargas

Entrenábamos y luego nos íbamos a concentrar y el Loco, con sus ocurrencias, agarra las zapatillas del Cheve y se las mea y cuando se quiso poner las zapatillas, todas chorreando, se tuvo que poner sandalias. Después otra cosa que hacía el Loco, agarraba los polos de Siucho, de Enmanuel Paucar, y se los ponía y los anchaba. Hay una que no puedo contar, pero fue espectacular, yo le decía ‘Loco’, un día te van a agarrar los chibolos porque eran como 5 o 6 chibolos. El Loco a Miranda lo tenía también... a Pajita sí lo respetaba. El ‘Loco’ te hace el día, la tarde, la noche en cualquier momento...

El ‘Mudo’ y su clasificación al mundial de Rusia

Nos comprometimos a que la Selección creciera y que compita. Por años era un fiasco. Al final nos comprometimos, Gareca pudo persuadir al grupo para que comprometa, él siempre desde que llegó, tenía la mirada de que íbamos a clasificar, tenía la convicción, la fe de que podíamos clasificar. Recuerdo que el partido 2-2 que empatamos con Venezuela en Lima, luego nos fuimos a Uruguay y allí estaba Suárez, Cavani, un equipazo, y competimos, perdimos 2-0 y vimos que podíamos, que podíamos competir, si a Uruguay en su casa lo tuvimos ahí, allí empezó el crecimiento. Luego hubo la Copa América Centenario, hicimos una buena copa... ahí fuimos creciendo todos, jugábamos de igual a igual, competíamos, y ahí fue el crecimiento.

Alberto 'Mudo' Rodríguez y Ricardo Gareca en el Mundial de Fútbol, Rusia 2018 Foto: EFE/EPA/ERIK S. LESSER

El repechaje, ir allá, fue algo espectacular, particularmente anécdotas, recuerdo un peruano que estaba con su chullito, nos veía y lloraba. Lloraba y me decía gracias nada más, no pedía nada, luego venir a Lima y jugar el partido de repechaje de vuelta y toda la emoción, el hotel que no nos dejaban salir del hotel, llegar al estadio, era una cosa espectacular.

El tema de Paolo también fue un bombazo, Paolo estaba en un buen momento, en su mejor momento en la selección y no tener al goleador, ya pues, igual teníamos que jugar, yo asumí la capitanía. Allí nadie era indispensable, todos fuimos parte de, acá nadie es más ni menos que nadie. En ese tiempo jugó Jefferson de delantero, con el 9, muy bueno, resolvía bien.

El ‘Mudo’ Rodríguez y las locuras que los hinchas de la selección hacían por él

Recuerdo que me pararon, me intervinieron y cuando me ven, me saludan, y me dijeron, si quieres, maneja borracho, atropéllame, yo no te voy a decir nada. Se van de avance. Otra fue, me acuerdo que estaba en un grifo con mi hijo, y un señor me saluda, me agradece y cuando saco algunas cosas, voy a pagar, el señor ya se había ido y lo había dejado pagado, yo quería agradecerle y ya se había ido... hubiera sacado más cosas jajaja. Después en restaurantes, que no me han dejado pagar... y hasta hoy, ya no juego hace más de un año y hasta ahora me siguen agradeciendo.

Alberto 'Mudo' Rodríguez y Ricardo Gareca en la Videna.

Los hijos del ‘Mudo’ quieren seguirle los pasos en el fútbol

A ellos el Mundial los marcó, los dos mayores, y ahora están jugando, los dos están en Cristal, los dos son delanteros. Tengo tres hombres y una niña. El mayor está en la sub-17, estamos contentos, qué padre futbolista no quiere que sus hijos jueguen. Yo los acompaño, lo disfruto, es una sensación bien bonita, pero yo de técnico, reniego mucho, no me veo todavía.

El ‘Mudo’ en el Junior de Barranquilla

Eso fue en 2018, ya habíamos clasificado al Mundial y me llaman directamente para decirme que querían contar conmigo, yo en ese momento no sabía que el Junior era un equipo grande. Yo no quería ir la verdad, pero me insistían y yo dije, voy a pedirles como para que me digan no y cuando le digo me dijeron que ya... hubiera pedido más jajaja. Fui y bien, la verdad que me trataron bien, solo al final que cambiaron al entrenador y el entrenador no habló bien, dijeron que yo me había ido sin permiso para lo del Mundial. Me dejó mal, yo aclaré el tema...

Otra anécdota allá en el Junior, cuando llegue, en una entrevista una periodista no se acordó mi nombre y me dijo señor ‘Mudo’ yo le dije, señor Alberto, me pidió disculpas y cuando acabó la entrevista hablamos

El ‘Mudo’ en Alianza Lima tras salir de la U

Fue 2020, salí de la U en 2019. Estábamos en pandemia. En la U los hinchas también, seguro que por la trayectoria, pero también era bastante referencial. La gente nos respetaba, pero cuando fui a Alianza los hinchas también me respetaron. Al inicio no nos fue bien, pero creo que no se hicieron bien las cosas, o consideraron que con lo que teníamos era suficiente, se fueron muchos jugadores con experiencia, entonces no se pudo sostener, y a parte más eran los escándalos...

Alberto Rodríguez y Jean Deza en Alianza Lima

El ‘Mudo’ habla de Jean Deza y sus ocurrencias en Alianza Lima

Mi hermano Jean Deza, no está en discusión su calidad pero él perdió mucho por lo extradeportivo. También estaba mi hermano Carlitos Ascues, también bien, muy buen jugador, ha vuelto a la selección, lo felicito, pero hubieron esos temas, que influyeron mucho en el rendimiento del equipo.

Deza tiene un poder de convencimiento que le crees. Una vez nos estábamos duchando y le pregunto cómo estaba, me dice que bien, que tenía que entrenar en la tarde, y le pregunto hace cuando no estaba en juerga, me dijo como un mes, me dice que ya no salía hace tiempo, que se estaba cuidando. A las 3:04 de la tarde, Reinaldo me llama y me cuenta que al loco Jean Deza le han hecho otro ampay, había salido. Mi hermanito, yo lo quiero mucho, pero ha tenido estas cosas que no lo han ayudado ni a él ni al fútbol peruano, todavía tiene sus chances.

El ‘Mudo’ Rodríguez y qué hace luego de dejar el fútbol

No he anunciado mi retiro, pero ahorita como que no me siento con muchas ganas, me estoy recuperando de la lesión en Sullana. Yo creo que si hubiera estado bien, hubiera jugado un año más. No tengo muchas ganas, me estoy enfocando más en mis hijos, con la congregación, el ministerio.

Yo tengo años en la religión. Comencé a los 18 años, mi hermano Miguel Villanta me invitó a la iglesia, como jugábamos en el Cristal, éramos compañeros, me invitó, me gustó, invitó a la que ahora es mi esposa y nos gustó y me acuerdo que le decía a mi esposa, anda tu primero porque tú eres la que estás loca, pero no gracias a Dios una bendición, estar en Cristo es lo mejor que nos ha pasado, si no hubiéramos estado en Cristo no hubiéramos estado juntos, gracias al Señor pudimos tener ese equilibrio, la tolerancia, la paciencia.

