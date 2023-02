Mi gente de ‘La fe de Cuto’ ya estamos aquí de nuevo con más aguadito. Luego de nuestra entrevista con Anthony ‘Thony’ Matellini para los verdaderos fanáticos, esta vez, te traemos una picante conversación con Alberto Rodríguez, el ‘Mudo’ canta todito en la más reciente edición de nuestro programa y se muestra cómo pocas veces lo has visto.

En esta divertida conversación el ‘Mudo’ Rodríguez nos narra todas sus aventuras, desde sus inicios en el fútbol hasta su paso por el futbol europeo donde cuenta sus hazañas enfrentando a equipos de primer nivel como la del Liverpool, al que eliminó cuando jugada con el Sporting Braga en la Europa League. Tremendos partidazos de los que ahora conoceremos el ‘lado B’.

Además, Alberto Rodríguez habla de sus encuentros con las máximas figuras del fútbol como Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Mourinho y más, los mismos de los que contará pormenores con todo el ‘ají' que a ti te gusta. Ya sabes, mira todo el video, la fe es lo más lindo de la vida.

LAS CHAPAS DEL ‘MUDO’ RODRÍGUEZ

‘Will Smith’ me la puso un compañero, Adrián Chauca, sobrino de Eduardo Asca, él era 83, yo soy 84, me puso esa, corrió la ola y ya quedó. Nunca lo tomé a mal porque siempre me lo decían en buena onda y tampoco es que me están comparando con cualquiera, Will Smith, imagínate, solamente falta la cuenta jajajaja.

La del ‘Mudo’ fue cuando subí a profesional en Cristal y como yo siempre he sido reservado, no hablo mucho, no me gustaba salir a la prensa y en ese tiempo empecé a jugar y la prensa te busca y me tenían loco y definitivamente era callado, en ese tiempo tenía una camada, estaba Magallanes, Maestri, Percy Olivares, Ferrari, Boné, Miranda, era un gentón, Jorge Soto, obviamente; habían varios, gente de peso, el Chorri también estaba. Yo no hablaba mucho y al final me decían: ‘oye, tú no hablas, te quedas callado...’. Yo no me sentía en confianza porque cuando me subieron yo ni me la creía, me llaman y me dijeron que me querían presentar a la pretemporada del primer equipo con Paolo Autuori, no creía, pero fue así. Me corría de las entrevistas, cortaba las respuestas, nunca me gustó la prensa y bueno, cuando uno es joven, no está acostumbrado, y de ahí poco a poco vi que cada vez más y bueno ya tocaba y me decían: ‘Oe, que tú eres mudo, que no hablas’, y quedó.

La de Junior es por mi segundo nombre porque mi papá se llama Segundo Alberto y mi mamá me contó que querían ponerme a mí ‘Tercero Alberto’, le dijo a mi mamá que me ponga Junior. No seas malo pues, eso no corre, ya quedó Alberto Junior, más considerable digamos. Mi esposa, mi familia muy cercana me dice Junior, Alberto la prensa y algunos de la prensa que son confianzudos a veces me dicen ‘Willy’.

Alberto 'Mudo' Rodríguez lo cuenta todo en la reciente edición de 'La Fe de Cuto' (Fotos: TROME)

LOS INICIOS DEL ‘MUDO’ RODRÍGUEZ EN EL FÚTBOL

Fui promovido, tuve compañeros ya gente pesada, gente con trayectoria. Yo hice división de menores en Cristal, estuve en una academia con Ivan Saavedra porque yo soy de Mirones, del barrio de Cachín, le tengo mucho cariño porque me conoce de chiquito. Como ellos entrenaban ahí cerca de la casa, en la cancha de Mirones, me jalaron, estuve como dos años y después me llevaron a probar con el tío Ángel Soto porque su hermano era vecino y yo quería jugar. Fui a probar al Cristal y me quedé, fui como delantero, no llegué como delantero porque ya en la academia que era Pesquero, antes de que sea Wanka, y en eso ya me habían bajado a lateral derecho y después ya central, entonces cuando fui a Cristal fui de lateral derecho y rápidamente me puso el profe Gallarado, vaya atrás, pero luego ya me mandó arriba, de delantero, hacía mis goles, también fallaba, la pasé muy bien con el profe Gallardo y con el profe Millán, que hasta ahora lo friego, porque cuando yo llegué se iban a un Mundialito y yo le decía: ‘Profe, pero por qué no me llevó', y me decía ‘cómo te voy a llevar si recién estás llegado’, usted perdió su oportunidad, pudimos llegar más lejos si me llevaba.

Jugué división de menores, después había campeonato sub 20, en reserva habré jugado uno o dos partidos y ya después rápidamente me promovieron, fue rápido. Yo tenía ahí 16 para 17 años, fue rápido, repentino y qué bendición, no todos tienen ese privilegio, lo pude aprovechar y bueno hasta ahora. Tuve la bendición de siempre disfrutar del fútbol, juegue o no juegue, gane o no gane, yo en la cancha siempre me he divertido. Siempre me gustó tener lectura del encuentro, ubicación, yo no era mucho de meter suela, yo no era así.

LAS LESIONES DEL ‘MUDO’ Y CÓMO REGRESÓ A LAS CANCHAS

Tuve la bendición también de no entrenar mucho cuando me ha tocado lesionarme y paraba un tiempito y cuando volvía, parecía que no estaba lesionado, hasta yo me sorprendía. Yo no me cuidaba, ya de grande, en las últimas me cuidaba (en el aspecto físico). Todos los entrenadores, aquí y en Europa, siempre me esperaron. A mí me tocó jugar cuando pasó la purga, que sacaron a cinco jugadores, cuando Alianza le metió no se cuántos goles en Matute, y al otro día salieron algunos bravos, Percy, el Chino Huamán y otros más y ahí ya Autuori ya me había dicho que confiaba en mí. Nunca fui al gimanasio, pero ya cuando fui a Europa, la situación me obligó a meterle más, pero acá en Perú, con Autuori, era un tipazo, sabía mucho, y su comando técnico también.

En 2002 yo debuté, jugué todo ese año, campeón nacional y al otro año agarró selección, también me llevó, tuve ese privilegio, en ese momento ya estaba como de salida Rebosio, Pepe Soto, Pajuelo, y me tocó jugar en selección y todo eso fue de verdad un gran privilegio lograr en mi carrera, para mí fue repentino.

Alberto Rodríguez pasará por un proceso de adaptación ante de debutar en el equipo principal. (Foto: Sporting Cristal)

EL PASE AL CRISTAL DEL MUNDO FUE POR UN ‘TRUEQUE DE PELOTAS’

Dice que dieron pelotas, no sé qué, qué abusivos, me lo comentó el profe Gallardo en su momento, que manden pelotas, no sé qué más implementos, y Cristal les dio el doble, no pagaron nada, es lo que yo tengo entendido.

EL MUDO Y LAS POSICIONES EN LAS QUE JUGÓ EN MENORES

Tú sabes que de joven todo el mundo quiere hacer goles y como tenía ciertas características... y ya pues, ya después Dios permitió que me remuevan a la posición y me bajaron, fue algo nuevo pero me gustó esa posición, no se corre mucho, solamente ubicación, lectura y ya cuando te exigen, ya, me gustó y gracias a Dios fue la posición que me ha dado muchas alegrías, lo he disfrutado.

Dirigió a Alianza Lima y a Sporting Cristal. Luego, llegó a la Selección Peruana (Foto: Agencias)

EL MUDO Y SU DEBUT EN CRISTAL CON PAULO AUTUORI

Me acuerdo que estábamos en el comedor y en eso el Chorri me saca la silla, casi me caigo, reaccioné y al final todos se empezaron a reír, pero normal, qué les voy a decir, yo de verdad fui afortunado porque he tenido la bendición de llevarme bien con todos, nunca me he peleado con nadie. Ese partido que jugué fue contra Melgar, ganamos cuatro a cero, teníamos un equipazo y jugando nos divertíamos, disfrutábamos. Ya sabíamos que íbamos a ganar, teníamos un equipazo. Uno agarraba confianza y ese momento del debut fue lindo porque me tocó ganarlo, tuve la oportunidad de poder arrancar y golear.

EL MUDO TUVO DE PADRINO A JORGE SOTO Y CONCENTRÓ CON MIGUEL MIRANDA

Fue Jorge Soto, no sé si me regaló algo, no recuerdo, se ha portado bien el viejo. Después agarramos más confianza pero al principio me tenía seco, que entrena, que corre, pero nunca con lisuras, respetaba. Una vez me acuerdo que me tocó concentrar con Miguel Miranda al inicio y el tío nueve de la noche apagaba todo, uno chibolo, que iba prender la tele, era buena persona, pero tenía esas cosas, no podías hacerle nada porque tenía esos dedos y te metía chicotazos.

EL MUDO Y LAS BROMAS CON EL ‘CHOLO’ PRADO

Era 2005, concentrados, hablábamos, nos reíamos, eran dos, tres de la mañana, salimos, sacamos las sábanas, estábamos con el Chemo, salimos, nos pusimos las sábanas, salimos como fantasmas, y encontramos al cuarto de Erick Delgado, le jalábamos la pierna, él estaba dormido, pensaba que estaba soñando, no aguanté, me carcajeé... después nos fuimos donde Reiner Torres, yo la pasé bien, siempre disfruté, en la selección también, caminábamos despacito con la sábana, era muy gracioso eso.

Alberto 'Mudo' Rodríguez lo cuenta todo en la reciente edición de 'La Fe de Cuto' (Fotos: TROME)

EL MUNDO Y LAS ANÉCDOTAS EN CRISTAL CON CHEMO Y AUTUORI

En Cristal no gané muchos títulos, en 2002 si gané campeón nacional y en 2005 con Chemo, que fue en Arequipa, todo un tema, me acuerdo que cuando estaba en Cristal, habíamos ido a jugar con Estudiantes y estábamos ganando 3-0 en el primer tiempo, salimos acabó el partido y 4-3 perdimos, Chemo quería renunciar jajaja. Pero el primer tiempo fue un partidazo, salió Chiquito a decirnos ‘por eso les dicen pavos’, Chemo estaba uff, a la hora de la hora jugamos y le ganamos a la U y Chemo sacándole cachita a Chiquito.

Otra anécdota que me acuerdo, en 2002, cuando jugué con Autuori, hubo un tema... como que quería darle el campeonato en ese tiempo a la U y Autuori nos reunió en el Gallardo, nos dio su charla, estaba asado, no lo habíamos visto tan asado, en eso se voltea y se baja el pantalón y nosotros ‘qué pasó’, y en eso Flavio dijo no sé qué cosa y la gente se empezó a reír. Estaba asado y en su bronca que nos querían sabotear, se bajó el pantalón, fue buena.

LA MECHA DE ERICK DELGADO Y EL CÓNDOR MENDOZA

Erick Delgado, en la selección, esa fue buena, la voy a contar... Erick tenía un carácter un poquito especial, nadie quería concentrar con él, yo normal. Andrés le metía unos fierrazos, le tenía bronca, le decía ‘oe, chibolo, anda para allá’, lo tenía seco. Lo cansó a Erick, fue en el partido de Eliminatorias, el Cóndor se sacó el polo y en eso ‘pinpinpin’ y gritaban ‘sácalo que lo va matar al negro’. Santo remedio, ya se sentaba al fondo, lo tenían loco y Erick ya salía con el pecho inflado, pero curado, se la cobró todititas

EL MUDO JUGÓ PARA EL BRAGA DE PORTUGAL

Yo era joven, ellos me dijeron que iban a esperar que me adapte, pero a los tres meses empecé a jugar, me hicieron jugar un partido de liga, estábamos ganando, pero teníamos un partido de UEFA contra Parma y el central que jugaba estaba mal del estómago, entonces yo entré, caballero, gracias a Dios entré y nunca más me sacaron. Me tocó jugar de campo en el segundo tiempo y a partir de ahí fue el despegue, comencé a jugar. Porto tenía una opción de compra por mí, al final Porto nunca me compró, no me iban a vender barato, pero tuve el tiempo de contrato que tuve en el Braga 4 años y medio y después me fui de libre a Sporting de Lisboa.

EL MUDO PUDO JUGAR EN JUVENTUS Y ATLÉTICO DE MADRID

Cuando estuve en Braga tuve la chance de ir a Juventus porque en ese tiempo ya estábamos en Champions por el Braga, pero no me querían vender, igual tenía la chance de Sevilla, de Valencia e, inclusive, cuando salí de Braga, cuando acabé contrato, yo me fui a Madrid porque iba formar parte del Atlético de Madrid, pero me iban a prestar, no me iba a quedar, entonces al final decidí irme a Sporting de Lisboa, ahí no me fue tan bien porque tuve una lesión y me exigían que juegue, entonces preferí rescindir y así fue, si hubiera estado bien, hubiera sido otra mi trayectoria, pero no tengo nada que quejarme con Dios porque he sido muy bendecido.

EL MUDO Y LO QUE MÁS LE COSTÓ DE LLEGAR A EUROPA

El clima, porque allá es bien frío, y cuando es verano también hace bastante calor. Estaba con la que hoy es mi esposa, ella también aprendió a cocinar, yo soy especial a la hora de comer, pero bien, ella se traía cosas de acá, allá hay mucho marisco, pero yo no soy de eso. El idioma también, yo aprendí viendo dibujos en portugués pero los subtítulos eran en español, también tenía compañeros que hablaban en español y les preguntaba, eso costó un poco pero no fue nada del otro mundo, pudimos resolverlo y hoy por hoy hablamos portugués.

Alberto Rodríguez recordó el día que conoció a Cristiano Ronaldo.

EL MUDO FUE ENTRENADO POR GRANDES TÉCNICOS, COMO JORGE DE JESÚS

Jorge Jesús, entrenador de Flamenco, le pregunté por qué usted es así, en la cancha se transforma, quiere ser todo, médico, fisioterapeuta, y él no, lo que pasa es que yo entro al club y yo me transformo. Quien no lo conoce, es ofensivo, te habla mal, pero ya después que lo van conociendo se dan cuenta que lo hace porque es apasionado, por eso es un entrenador exitoso. Una vez me dijo que me iba mandar a Alianza Lima, tenía sus arranques, te hablaba mal, tenía un mal trato, pero después, sale del juego y es otro, es un tipazo.

CRISTIANO RONALDO Y EL MUDO SE CONOCIERON

Mi representante, Jorge Méndez, fue representante de Cristiano Ronaldo. Me invitaba a su casa, él me lleva España, recuerdo que fuimos a un partido del Real Madrid con Almería, ahí conocí a Cristiano. En ese tiempo no estaba con Georgina, estaba con la rusa, estábamos en el palco y fuimos a comer, cuando llego al restaurante, él estaba solo, yo llego y lo saludo y él me llamó por mi nombre, lo felicité porque había sido pichichi, fuimos a comer, entramos a un privado, habían como 50 personas, toda su familia y empresarios que trabajaban para la empresa de Cristiano. No es como lo pintan, desde mi punto de vista, es chacotero, entrador, así, pero como es un jugador mediático... Me pude tomar una foto con él.

Arsenal's French player Samir Nasri (L) vies with Sporting Braga's Peruvian player Alberto Rodriguez during a UEFA Champions League group H football match at The Emirates stadium in London, England, on September 15, 2010. AFP PHOTO/IAN KINGTON

EL MUDO CUENTA CÓMO CONOCIÓ A JOSÉ MOURINHO

Lo conocí en un partido contra el Tottenham, el estaba en el Chelsea, pero el gerente del equipo es muy amigo de él, me llamó y me lo presentó, y Mourinho me dice: ‘Puedes ser un central espectacular pero te falta meter patadas’. Fue un ratito nomás porque ya me tuve que ir a descansar, pero sí me pareció una buena persona, a veces te venden una cosa de una persona pero... tienes el privilegio de compartir con ellos, sea mucho o poco tiempo.

DELANTEROS DE TALLA INTERNACIONAL

Me acuerdo que ante el Arsenal en Champions, primer partido. Nunca llevé tanto chocolate, esa cancha te daban ganas de tirarte, una alfombra. Un chocolate en el área. Ese día no atacamos, tuvimos un córner y casi nos hacen gol. Estaba el ruso Arshavin, Chamakh, Fabregas, un equipazo del Arsenal. Nosotros estábamos, nos metieron 6 nada más, fuera de las amenazas. Si nos metían 10, de alivio. Nunca me sentí tan frustrado porque no llegabas a la bola. Te la tocaban, te empujaban y gol. La vuelta en Portugal le ganamos 2-0 al Arsenal. Después ya nos tocó Shakhtar, nosotros hicimos 9 puntos y no entramos. El Arsenal pasó con 12. Nos tocó pasar a UEFA. En la final, le ganamos al Liverpool, lo eliminamos, semifinal con Benfica y ganamos, ganamos también al Dínamo de Kiev. Buenos momentos. Espectacular ganar al Liverpool. En ese tiempo estaba Suárez, pero no jugó por la sanción de la mordida. Fuimos subcampeones de UEFA.

CON UN SENSACIONAL RODRÍGUEZ, BRAGA ELIMINA A LIVERPOOL EN ANFIELD Y AVANZA A CUARTOS EN LA EURO LEAGUE

SU PASO POR RÍO AVE

Mi entrenador fue Nuno Espiritu Santo, fue arquero en Porto, fue técnico en Valencia, en Tottenham. En ese tiempo salí de Sporting, me ayudaron a recuprearme de unan lesión. En ese equipo pasé buenos momentos, era de media tabla, pero quería jugar. Enfrenté a André (Carrillo) cuando estaba en Sporting.

CUANDO JUGÓ CONTRA ANDRÉ CARRILLO

Cuando salí de sporting lo enfrenté. Me ganó 1-0, tenía buen equipo. Hoy en día, André creció mucho y sigue creciendo. Para ser compañero de él y tener la experiencia, lo ayudó mucho a su crecimiento. Cómo es campechano y entrenador, le metía jerga peruana a los portugueses. Les decía ’habla, causa’.

SU EXPERIENCIA CON RONALDINHO

Es una figura, lo enfrenté cuando él estaba en el Milan, ese partido no arrancó, entró en el segundo tiempo. Él ya ‚me conocía porque habíamos jugado con selección. Hola, cómo estás, me decía. Jugó un partidazo, perdimos. Me dijo ‘Vamo’ a divertirnos’. Entra y todos se dan cuenta, él se divierte. Faltando 5 minutos, a la esquina, donde estaban las arañas. ¿Qué fue? Ronaldinho. Él es espontáneo, juega libre.

