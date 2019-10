Alberto Quintero: Esta lesión lo dejaría fuera de fecha FIFA con Panamá y preocupa a cremas| VIDEO 

Universitario tuvo que prescindir de uno de sus jugadores más desequilibrantes, Alberto Quintero antes que finalizara el primer tiempo del duelo que sostenía ante Sport Boys por la fecha 10 del Torneo Clausura.



El popular 'Chiquitín' Quintero, sufrió un distensión muscular durante el minuto 35 del primer tiempo cuando en su intento por alcanzar un balón no pudo superar la marca de dos hombres de La Misilera, pero la parte posterior de su mulo resintió el esfuerzo.



Alberto Quintero intentó seguir en el duelo , pero el dolor iba en aumento y tuvo que ser retira do por Ángel Comizzo y no complique su situación pensado en que fue convocado por la selección de Panamá para los amistosos por fecha FIFA. En las próximas horas el cuepor médico dará un informe sobre su situación pensando en los próximos partidos.



Complicada lesión de Alberto Quintero en el Callao