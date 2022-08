Alberto Quintero decidió romper su silencio y pronunciarse respecto a las acusaciones que lo involucran en un tema de paternidad con un personaje mediático de la televisión de Panamá como Kim Chang, exparticipante del programa ‘Calle 7′, quien denunció al delantero de Universitario de Deportes de no cumplir con las obligaciones para con su hija.

La mediática ha compartido imagenes de su menor hija y diarios de Panamá han dado cobertura al escándalo que involucra al también jugador de la selección panameña, esta situación ha provocado que el goleador se pronuncie desde sus redes sociales. Kim Chang se hizo conocida en el país centroamericano como parte del elenco del reality de competencia. Hace aproximadamente un mes dio a luz a una niña de nombre Miah y exige que el popular ‘Chiquitín’ se haga cargo de su paternidad.

“Me cansé de callar, pero no aguanto más. Él feliz con sus hijas y mi hija ¿Qué come si es su sangre?”, compartió Chang al revelar que el padre de su hija es el también futbolista de la selección panameña de fútbol.

Alberto Quintero compartió mensaje desde su cuenta de Instagram (@negritime)

‘Chiquitín’ Quintero no desconoce hija y pide reserva

Alberto Quintero desde sus redes sociales dejó entrever a los periodistas de Perú y Panamá que esta denuncia, que se ha hecho pública, estaría judicializada. “ Respecto a los señalamientos en mi contra a través de las redes sociales y siguiendo las instrucciones de mis asesores legales, me veo en la obligación de informarles que en los procesos y procedimientos judiciales que involucren menores deben regir los principios de reserva y confidencialidad, por lo que no hare comentarios al respecto ”, expresó el jugador crema quien fue consultado este sábado tras el duelo con el cuadro crema.

“A los amigos de la prensa con quienes siempre hemos tenido una relación de mutuo respeto, les infirmo que no haré declaración alguna sobre este tema posterior a este comunicado”, expresó el delantero.

Seguidores de Kimberly Chang aseguran que niña se parece a jugador (@kim_chanc7pac)

‘Chiquitín’ Quintero se corre a prueba de ADN

Kim Chang dejó entrever que Alberto Quintero “juega sucio” , luego que no se presentara a una audiencia prenatal y solo enviara a su abogado el pasado 11 de agosto. “ Su abogado se contradice porque él me llamó hace un mes y me dijo que no me preocupara, que si se hace la prueba de ADN y la niña era de él, se iba a hacer cargo, que no me preocupara por hospital ni nada, que él quería que yo estuviera tranquila. Le escribí, ‘ya nació la bebé’, nunca me respondió … no quiere hacerse responsable, yo solo pido la mitad de todo lo que he gastado . Está jugando sucio y eso no se hace, allá arriba hay un Dios que todo lo ve ”, sostuvo la denunciante.