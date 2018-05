Alberto Rodríguez fue acusado de abandonar a su club Junior de Barranquilla. El defensa viajó sin autorización a Lima para integrarse a los trabajos de la selección peruana , así lo confirmó el ténico del cuadro colombiano, Julio Comesaña.



VIAJE SIN PERMISO



"Nadie le autorizó a Rodríguez del club oficialmente a que se vaya, entonces el club está encargado de definir esa situación. Si a mí me preguntan algo, yo informaré que es lo que pienso"



EL PEDIDO DEL TÉCNICO



"Yo no soy la persona autorizada para darle a Alberto Rodríguez la posibilidad de que se vaya a su selección peruana. Yo le dije aquí antes del viaje a Brasil que no lo iba a utilizar en esos partidos y que a la vuelta ya prácticamente el tenía que estar yéndose para la selección”



“Le pregunté ¿Qué vas a hacer? y como él no habla mucho, le dije ¿Te gustaría irte para tu país? Le dije que hablara con el gerente y la dirigencia y sí te autorizan, vete”

Aquí las declaraciones del DT de Junior sobre Alberto Rodríguez:

Alberto Rodríguez abandonó su club Junior sin permiso y se unió a la selección peruana en Perú: ¿Amor o irresponsabilidad?

LA GERENCIA NO SUPO NADA Y EL DT TAMPOCO



"Nada de eso ocurrió porque él no fue a la gerencia, sino que mandó un whastapp diciendo de que yo lo había autorizado a que se fuera y que él se iba al otro día ‘tempranito’. Saludó a los muchachos y nos dijo que se tenía que ir"

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.