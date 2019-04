Alberto Rodríguez reveló que estuvo cerca de fichar por Atlético Madrid y Juventus, pero que no pudo por esto [VIDEO]

Alberto Rodríguez cuenta los días para volver a las canchas con Universitario tras larga lesión. Mientras, revela qué equipos top de Europa quisieron contratarlo. Todo esto cuando jugaba en la Liga de Portugal.



SU REGRESO



"Dios mediante estaré pronto en las canchas. Hay que prepararse bien y recuperarse bien (de la lesión) para llegar de la mejor manera. No quiero decir una fecha".



¿ESTUVO CERCA DE JUGAR EN ALIANZA LIMA?



"Hubo la oportunidad. No se dio por algunos puntos. Yo no descarto nada. Es un tema profesional. Si tengo que jugar donde tenga que jugar, no tengo problema. Siempre donde juego voy a ser hincha del equipo que represento".

CLAUDIO PIZARRO



"Claudio merece un partido de despedida con la selección peruana. Lo que ha hecho es de admirar. Si se le plantea hacer eso, es bien merecido. Es el jugador más ganador que ha tenido el Perú. Mereció tener un Mundial".



ALTÉTICO MADRID Y JUVENTUS LO QUISIERON



"Tuve opciones para ir a otros lados. Estuvo Atlético Madrid, Sevilla y Juventus. El cupo de extranjeros me limitó. Aparte, no me querían vender en su momento en (Sporting) Braga".



