Alberto Rodríguez: ¿El defensa solo piensa en Perú y el Mundial? Esto respondió técnico de Junior [VIDEO]

El caso Alberto Rodríguez sigue generando controversia en el fútbol colombiano. La prensa de dicho país cuestiona el presente del defensa peruano en el Junior de Barranquilla, donde no ha tenido continuidad y se piensa que "se cuida para llegar al Mundial Rusia 2018 con Perú".



Julio Comesaña, técnico de Junior de Barranquilla, fue consultado sobre este tema en "Fox Sports" Colombia en la previa del partido contra Independiente Medellín. ¿Qué dijo?



"El no va a ser parte del grupo que está concentrado ni viaja. Él está bien recuperado, ha estado entrenando normalmente, pero ha venido sin competir. Quiero estar tranquilo en el sentido de tener la gente que está en competencia. Si ustedes revisan las alineaciones han estado compitiendo los mismos jugadores casi, alternando algunos", señaló Julio Comesaña.

Tras ello, uno de los periodistas intervino: "Diera la impresión de que él no tiene la cabeza puesta en Junior, está pensando más en Perú y Rusia".



"Yo no podría afirmar eso, sería de parte mía una falta de respeto. Yo pienso que él debe estar pensando porque es su única oportunidad que le queda para estar en el Mundial. Pero eso no quiere decir que no esté interesado en jugar ni nada. Simplemente es un decisión mía como técnico del equipo de poner algunos jugadores que ya conozco". respondió.

Técnico de Junior habla de Alberto Rodríguez

"Lo de él puede ser un riesgo incluso para la salud del jugador, porque son 3 partidos de alto voltaje con viaje incluido y de pronto por querer hacer bien hacemos mal", sentenció Julio Comesaña.