Alberto Rodríguez: Entrenador de Junior lo destruyó por su actual momento en Colombia [VIDEO Y FOTOS ]

Alberto Rodríguez , zaguero de la selección peruana , recibió golpes desde dentro de su casa, Junior de Barranquilla. El entrenador de los 'Tiburones' no tiene pelos en la lengua y cuestionó el presente del 'Mudo' a tal punto de sugerirle que solo piense en el Mundial de Rusia 2018.



Julio Comesaña, entrenador de Alberto Rodríguez tranquilizó a la afición peruana, pero preocupó a Ricardo Gareca. "Mucha gente de Perú llama para preguntar por la salud de Rodríguez, pero yo les puedo asegurar a todos que él no está lesionado, no tiene nada. Aquí en el club, existe preocupación porque siendo extranjero jugó muy pocos partidos pero, más allá de un dolor a la cintura que cualquiera lo puede tener, él se encuentra sin lesión alguna, está sano", dijo el DT sobre el central de la selección peruana.



Pero eso no fue todo para Alberto Rodríguez, pues su DT hizo un anuncio preocupante para el jugador de la selección peruana. "Si bien no presenta ninguna lesión, no tiene ninguna opción para que juegue los próximos partidos en el equipo. Definitivamente no pondré a un jugador que no entrena bien, en este caso preferimos cuidarlo para que pueda jugar el Rusia 2018 por su selección que imagino es su gran ilusión", agregó el entrenador



Pese a no tener en cuenta a Alberto Rodriguez para los próximos partidos, el DT tampoco dejaría que venga a entrenar con la selección peruana antes de lo establecido. "yo no soy quien contrató al jugador, pero está claro que Rodríguez tiene que tener actividad y no solo entrenar a medias. Yo tengo a cinco zagueros y, salvo Rodríguez, todos están en condiciones, entonces imposible tomarlo en cuenta para partidos claves", dijo sobre el que es uno de los jugadores fijos en la lista para Rusia 2018.



Luego Julio Comesaña intentó 'pasar la mano' al zaguero peruano con la intención de que llegue al mundial de Rusia 2018. "Nadie duda que Alberto Rodríguez es un jugador que va bien al anticipo y goza de muy buena técnica, mejor que otros, pero complicado si no tiene fortalecimiento, porque esto salta en la alta competencia. En estos momentos estamos priorizando que él no sufra ninguna lesión para que juegue el Mundial con la selección peruana", concluyó.