Carlos Alcaráz vs Hubert Hurkacz EN VIVO se enfrentan este viernes 1 de abril desde las 6:00 p.m. (hora peruana) por las semifinales del Masters 1000 de Miami. Te traemos los pormenores de este vibrante partido que definirá al finalista del certamen de tenis.

Alcaráz ha dado gala de un gran nivel sobre el campo pese a su corta edad. Con apenas 18 años, el joven logró una remontada épica frente al serbio Miomir Kecmanovic por 6-7, 6-3 y 7-6 para colarse en sus primeras semifinales en el torneo. Los revéses y el nivel exhibido por el español le valieron para recibir un sinfín de elogios.

“Hubo muchos momentos del partido donde se me puso la piel de gallina, creo que ha sido un partido súper cerrado, muy ajustado. El ambiente que he vivido hoy ha sido increíble, el mejor ambiente que he vivido en estas pistas desde que empezó el torneo, sin duda. Ha sido espectacular, disfruté mucho del partido, aunque estuvo muy igualado y difícil. Ha sido un gran encuentro”, dijo tras el encuentro.

Al frente, Alcaráz tendrá a un durísimo rival como es el polaco Hubert Hurkacz, campeón defensor del título en Miami y quien dio el gran batacazo de la jornada del jueves tras dejar fuera a Daniil Medvedev, número dos del mundo, con parciales de 7-6(7) y 6-3.

“Carlos viene jugando un tenis increíble todo el año, creo que solo ha jugado buenos partidos. Sería muy duro jugar contra él en semifinales (...) Sea como sea, va a ser un partido interesante”, señaló al respecto al vigente campeón.

Es importante señalar que este será el primer enfrentamiento que ambos sostengan en el circuito ATP de tenis.

¿A qué hora juegan Alcaráz vs Hurkacz en vivo en semifinales de Masters 1000 de Miami?

México – 5:00 p.m.

Perú – 6:00 p.m.

Colombia – 6:00 p.m.

Ecuador – 6:00 p.m.

Venezuela – 7:00 p.m.

Bolivia – 7:00 p.m.

Argentina – 8:00 p.m.

Chile – 8:00 p.m.

Paraguay – 8:00 p.m.

Uruguay – 8:00 p.m.

Brasil – 8:00 p.m.

España – 1:00 a.m. (sábado 2 de marzo)

¿Qué canales transmiten Alcaráz vs Hurkacz en vivo en semifinales de Masters 1000 de Miami?

Perú: ESPN / Star Plus

Ecuador: ESPN / Star Plus

Colombia: ESPN / Star Plus

Uruguay: ESPN / Star Plus

Chile: ESPN / Star Plus

Argentina: ESPN / Star Plus

España: Movistar + y DAZN

