Aldair Fuentes es una vez más el encargado de darle esperanzas a Alianza Lima, el espigado defensor logró sumarse al ataque victoriano y ser determinante para que los íntimos ponga un pie en la final de la Liga 1 al superar por la mínima diferencia a Sporting Cristal en Matute.

“Estoy contento porque corrimos e hicimos todo lo que el profesor nos pidió. Es un triunfo que se lo dedico a Dios, en primer lugar. Luego mi familia y a mi novia que me esta siguiendo” , contó el jugador blanquiazul que es una de las armas secretas de Pablo Bengoechea

Asimismo, reveló que está atento a las jugadas que se desarrollan por las bandas, y poder aprovechar algún centro hasta su posición “Cuando (Carlos) Beltran enganchó busqué posicionarme para que la pelota me caiga a mí y gracias a Dios pasó así. Hoy estoy contento por la confianza que me esta dando el profesor Bengoechea y hago mi esfuerzo para no desentonar”, reveló Aldair Fuentes en la conferencia de Alianza Lima

Aldair Fuentes conferencia

“Cuando la pelota va por la banda voy hasta el centro del área para poder cabecear y gracias Dios se medio sobre el final del partido que me dio una felicidad tremenda. Esto se me acomoda por el tipo de juego que tiene le profe” añadió el jugador más abrazado en Alianza Lima.