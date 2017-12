Aldo Corzo bailó a lo Chayanne y fue la sensación en la boda Horacio Benincasa [VIDEO]

Aldo Corzo , lateral de Universitario de Deportes , fue uno de los invitados a la boda de Horacio Benincasa, y no tuvo reparos en lanzarse a la pista de baile.



Aldo Corzo estaba empilado y se animó a bailar la canción 'Torero' de Chayanne. Incluso intentó imitar sus pasos aunque la verdad, con poca fortuna. Pero el defensa le puso tantas ganas que al final, pese a que el baile no es lo suyo, registró un momento divertido.



Horacio Benincasa y su ahora esposa, Carolina, se casaron y lo festejaron en la Hacienda Loayza en compañía de sus seres queridos y varios jugadores y exfutbolistas cremas. Tal es el caso de Carlos Cáceda, Rodrigo Cuba y Edison Flores.



Los futbolistas cremas no dudaron en grabar y publicar en redes sociales los mejores momentos de la boda de Horacio Benincasa.

Mira el baile de Aldo Corzo en la boda de Horacio Benincasa:

