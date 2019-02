Aldo Corzo falló increíble ocasión de gol en Universitario vs U. de Concepción por 'Noche Crema' [VIDEO]

Aldo Corzo dejó pasar una clara ocasión de gol en el Universitario vs U. de Concepción por la 'Noche Crema' 2019. El lateral crema no podrá dormir luego de ver la repetición. Mira el video. ¡Increíble!



Ocurrió a los 50' de la segunda parte. Alejandro Hohberg sacó un remate cruzado y el portero de U. de Concepción manoteó con mucho esfuerzo. La pelota le quedó a Aldo Corzo, quien falló el segundo de Universitario.



Al parecer, el lateral de Universitario se 'llenó de pelotas' y no pudo pegarle con tranquilidad. Aquí las imágenes.

Video: Aldo Corzo falla gol

Sin duda, un opción de gol que Aldo Corzo por supo concretar en el Universitario vs U. de Concepción por la 'Noche Crema' 2019 disputado en Ate.