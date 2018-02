Aldo Corzo frustrado por derrota de Universitario: "Lamentablemente no hicimos los goles" [VIDEO]

Universitario no pudo de local pese a ir ganando 1-0 y terminó perdiendo 3-1 en el Monumental por la fecha 4 del Torneo de Verano. ¿Qué dijo el lateral crema Aldo Corzo sobre el resultado? Mira el video.



"Me pareció que hicimos un partido que lamentablemente no hicimos los goles", explicó Aldo Corzo luego de tomarse varios segundos para responder.



"Una jugada fortuita, no sé...", continuó el lateral de Universitario, quien debutó en el Torneo de Verano tras superar lesión a los testículos del cual fue operado.



Video: Declaraciones de Aldo Corzo

"¿Mucho premio para Alianza Lima?", le preguntó el reportero de "Gol Perú". "Ustedes lo dirán", lanzó Aldo Corzo, para luego meterse al túnel de lo vestuarios del Estadio Monumental.