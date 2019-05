Aldo Corzo: Con este radical look sorprendió a sus compañeros en Universitario |VIDEO |FOTOS

Aldo Corzo , uno de los jugadores más formales de Universitario de Deportes , ha sorprendió a sus compañeros y a todos sus seguidores en las redes sociales con un radical corte de cabello a su llegada a la práctica del cuadro merengue en Campo Mar.



Sus compañeros en Universitario no dudaron en convertir a Aldo Corzo en el blanco de las bromas tras haber rapado todos su cabello y semejarse en el look al zaguero uruguayo Guillermo Rodríguez



El lateral derecho crema tomó con humor las bromas y luego se puso un poco más serio para comentar sobre la crisis de resultados que atraviesa Universitario. “No es el mejor momento, estamos pasando por algo que no lo esperábamos. Ahora hay que salir de este bache. Estamos trabajando bien, hay un buen grupo, pero lamentablemente son cosas que pasan, estamos trabajando para poder salir de esto”, comentó.



Aldo Corzo y su nuevo look en Universitario (Twitter Romina Vega)

Asimismo, Aldo Corzo mostró su apoyo a Nicolás Córdova, en medio de esta crisis. “ Hemos tenido algunas conversaciones y Nicolás tiene el respaldo de todo el grupo. Esto es de todos, es de los jugadores del comando técnico y yo sé que todos juntos vamos a salir de este mal momento”, indicó.



Además, giró la crítica hacía el propio plantel de jugadores. “Todos tenemos que hacernos una autocrítica y saber que tenemos que mejorar. Como grupo estamos bien, peor hay que hacer algo más. Definitivamente cuando pasan estas cosas, es que algo falta, estamos trabajando más”, finalizó.