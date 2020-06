Aldo Miyashiro es uno de los fanáticos más acérrimos de Universitario de Deportes. Tanto es su cariño por el club crema que sueña con dirigir al equipo profesional. ¿Estará estudiando para ser técnico? Esto dijo el actor y conductor de TV.

“Sí, sería hermoso ser técnico de Universitario. Es uno de mis sueños y espero poder cumplirlo. La situación está complicadita, pero no es imposible. Soy hincha desde que tengo 5 años, vestir la camiseta del equipo de mis amores no tiene precio, así como ir al estadio y alentarlos en las buenas y en las malas”, sostuvo Aldo Miyashiro a América TV.

Universitario no pasa por un buen momento institucional, el mismo que invitó a Aldo Miyashiro a intentar iniciar campañas para poder apoyar económicamente al club, cosa que -por diferentes motivos- no pudo llegar a concretarse. Sin embargo, ello no desalienta al ‘Chino’, quien espera que pronto el club de sus amores deje en el pasado los problemas y se enfoque, solamente, en el ámbito deportivo.

Universitario planea iniciar venta de mascarillas

Universitario tendría todo listo para la iniciar la venta de mascarillas personalizadas, en las próximas semanas, para que sus hinchas se protejan y eviten la propagación del coronavirus en el país. Con ello, los cremas tendrían una importante fuente de ingreso, tomando en cuenta su golpeada situación económica a raíz de la paralización del torneo local.

Según pudo conocer el diario Depor, Universitario tendría el mismo proveedor que elaboró las mascarillas para Alianza Lima. Esto, le permitiría a los estudiantiles manejar un precio de venta similar al del eterno rival, agregando que son cinco modelos los que están por salir al mercado para cumplir con las expectativas del consumidor.

