Los últimos acontecimientos sucedidos con los jugadores de Once Machos han sido una racha de momentos graves y negativos en los integrantes del equipo fundado por Aldo Miyashiro, quien esta semana junto a Óscar del Portal no han sido los únicos que este año han afrontado momentos complicados.

El líder de Once Machos tuvo que pedir disculpas públicas tras un ampay que evidenció su infidelidad a un matrimonio de 18 años con la actriz y cantante Érika Villalobos. Todo haría indicar que la relación entró en pausa y así lo ha hecho saber la actriz en una presentación pública por los 25 años de Preludio la productora de su amiga Denisse Dibos.

“ ...’Algo que no tenía, se me ha ido....’(cantaba), pero hoy n os vamos todos para arriba porque Preludio cumple 25 años y Denisse se ha sacado la miércoles por esto. Todos nos vamos para arriba, siempre todo para arriba , un abrazo, quiero saludar a mis hijos que son lo máximo ”, fue el mensaje de la estrella de Preludio.

Óscar del Portal se fue a Punta Cana a encontrar a su esposa.

Del Portal viaja urgente a Punta Cana a salvar matrimonio

Por su parte, Óscar del Portal en un intento de pasar desapercibido en el aeropuerto ‘Jorge Chávez’ llegó con capucha, lentes oscuros y la respectiva mascarilla, peor más de uno lo reconoció por las escandalosas imágenes del ampay donde hace dormir a Fiorella Méndez en su casa mientras su esposa estaba de viaje.

Justamente, la presencia del conductor de Fútbol en América, fue grabada antes de abordar un vuelo rumbo a Punta Cana, con la intención de conseguir el perdón de su esposa Vanessa Químper, pese a la oposición de su familia política quienes le han retirado el apoyo al jugador por sus actos reñidos contra la moral y exponer el apellido de su familia en un escándalo mediático.

Yako Eskenazi operado de la rodilla y es baja por 6 meses

Pero mientras ambos integrantes de Once Machos buscan solucionar sus problemas personales, otro jugador del polémico equipo, Yako Eskenazi, también la pasó pésimo y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, debido a una dolorosa lesión de rodilla.

“ Mi rodilla izquierda no aguanto más y es necesario una intervención. Ya no tengo menisco externo, casi no me queda cartílago y tengo en cruzado anterior roto al 70% así que no queda otra. Estoy tranquilo porque sé que estoy en las mejores manos ”, señaló el conductor de ‘En esta cocina mando yo’ en sus redes sociales.

“ Ya les iré contando para que me acompañen en este proceso, porque sí o sí volveré a hacer lo que más me gusta (Fútbol). El camino será largo y difícil pero la pasión por algo que amas es más fuerte que cualquier obstáculo ”, dijo sobre la posibilidad de volver a jugar en Once Machos.

Once Machos: Martín Arredondo envuelto en acoso sexual

Uno que inicio la preocupante recha eventos desafortunados fue el exproductor de la ‘Banda del Chino’, Martín Arredondo, quien habría sido sindicado de acoso sexual, luego de la publicación del libro de Mónica Cabrejos, ‘Mujer Pública’, donde dejaria evidencia sobre un productor que tuvo más de una conducta impropia contra la exbailarina y periodista. A esta ‘denuncia’ mediática se sumaron otras periodistas que acusaron al mismo productor por una conducta similar a la que vivió la autora del libro.

‘Pollo Gordo’ y Pietro Sibille también sufrieron ‘maldición’

El actor Junior Silva con un inesperado divorció express de la periodista Carla Tello y un ampay del reportero Víctor Hugo Davila, fueron otros incidentes previos que hacen pensar en una ‘suerte nefasta’ para los integrantes de este equipo, que también tuvo en sus filas al actor Pietro Sibille, que en los últimos meses fuera acusado de violencia de género y psicológica por la actriz Andrea Luna, desde sus redes sociales.

